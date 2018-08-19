Balkanlardan Türkiye'ye bir destek daha !

Bakan Çavuşoğlu ile görüşen Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic, "Sırbistan hiçbir zaman Türkiye'ye karşı çalışacak bir koalisyonun içinde yer almayacaktır" dedi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Sırbistan'ın Antalya Fahri Konsolosluğu'nun açılışı için Türkiye'ye gelen Sırp mevkidaşı Dışişleri Bakanı Ivica Dacic, açılışın ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu: ''ABD sorunları çözmek istemiyor''

ABD ile yaşanan gerginlik hakkında konuşan Çavuşoğlu, "F-35 anlaşması tek taraflı iptal edilemez. Tehdit diliyle bir yere varılamaz. Benim de izlenimim ABD bu sorunları çözmek istemiyor, seçimlerde bunu malzeme yapmak istiyor" dedi.

Sırbistan'ın Türkiye'ye zor zamanlardaki desteğine işaret eden Dacic, "Bildiğiniz gibi 15 Temmuz darbe girişiminde biz (Recep Tayyip) Erdoğan'a ne olacak diye beklemedik, darbeyi hemen kınadık. Bir kez daha söylemek istiyorum. Sırbistan hiçbir zaman Türkiye'ye karşı çalışacak bir koalisyonun içinde yer almayacaktır" ifadelerini kullandı.

Dacic, Türkiye ve Sırbistan arasında son zamanlarda sıkça ziyaretler düzenlendiğini hatırlatarak, "Geçen sene ekim ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sırbistan'ı ziyareti sırasında yeni bir döneme başlandı" diye konuştu.

"İki ülke ilişkileri çok iyi bir ivme yakaladı." diyen Dacic, ekonomik olarak da ilişkilerin yolunda gittiğini ve iki ülkenin de bundan memnun olduğunu kaydetti.

Dacic, Türkiye ile bütün alanlarda ilişkileri geliştirmek istediklerini belirterek, ekonominin yanı sıra kültürel ilişkiler, eğitim ve spor alanında da gelişme kaydetmek istediklerini bildirdi.

"Bütün konsolosluklardan daha değerli"

Sırbistan Dışişleri Bakanı Dacic, açılan konsolosluğun iki ülke ilişkilerini daha da geliştireceğini vurgulayarak, "Seneye diplomatik ilişkilerin 140. yılını kutlayacağız. Biz bu dostane ilişkilerimizi daha da geliştirmek istiyoruz" dedi.

Antalya'da Fahri Konsolosluğun açılmasından duyduğu memnuniyeti belirten Sırp Bakan Dacic, "Sırp turistler için Antalya çok önemli bir bölge ve bizim için konsolosluğun burada açılması son derece önemliydi" değerlendirmesini yaptı.

Dacic, "Bu konsolosluk belki de Sırbistan'ın değişik ülkelerde bulunan diğer bütün konsolosluklarından daha değerli olacaktır" ifadesini kullandı.

Her iki ülkenin ortak çıkarlarını gözettiklerini de dile getiren Dacic, hem Türkiye'de yaşayan Balkan halkları hem de Sırbistan'daki Müslüman halkların çıkarları için çalışacaklarını sözlerine ekledi.

Sırbistan'ın Antalya Fahri Konsolosluğu açıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic, Sırbistan'ın Antalya Fahri Konsolosluğunun açılışını yaptı.

Resmi açılışa Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Sırbistan'ın Ankara Büyükelçisi Zoran Markovic ve Dışişleri Bakanlığı Antalya Temsilcisi Büyükelçi Hüseyin Avni Aksoy, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Antalya'da yaşayan Sırp vatandaşlar katıldı.

Sırbistan'ın Antalya Fahri Konsolosu Belek Turizm Yatırımcıları Ortak Girişim AŞ (BETUYAB) Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Öztürk oldu.

Çavuşoğlu, Öztürk'e Konsolosluğun buyrultu belgesinin yanı sıra anı tabağı ve gümüş kaftan hediye etti.