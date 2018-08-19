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  4. 19 Ağustos 2018 14:14

Balkanlardan Türkiye'ye bir destek daha !

Sırbistan Dışişleri Bakanı Dacic, Türkiye'ye destek mesajını açıkladı.

Balkanlardan Türkiye'ye bir destek daha !
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Bakan Çavuşoğlu ile görüşen Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic, "Sırbistan hiçbir zaman Türkiye'ye karşı çalışacak bir koalisyonun içinde yer almayacaktır" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Sırbistan'ın Antalya Fahri  Konsolosluğu'nun açılışı için Türkiye'ye gelen Sırp mevkidaşı Dışişleri Bakanı Ivica Dacic, açılışın ardından ortak  basın toplantısı düzenledi.

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ABD ile yaşanan gerginlik hakkında konuşan Çavuşoğlu, "F-35 anlaşması tek taraflı iptal edilemez. Tehdit diliyle bir yere varılamaz. Benim de izlenimim ABD bu sorunları çözmek istemiyor, seçimlerde bunu malzeme yapmak istiyor" dedi.

Sırbistan'ın Türkiye'ye zor zamanlardaki desteğine işaret eden Dacic,  "Bildiğiniz gibi 15 Temmuz darbe girişiminde biz (Recep Tayyip) Erdoğan'a ne  olacak diye beklemedik, darbeyi hemen kınadık. Bir kez daha söylemek istiyorum.  Sırbistan hiçbir zaman Türkiye'ye karşı çalışacak bir koalisyonun içinde yer  almayacaktır" ifadelerini kullandı.

Dacic, Türkiye ve Sırbistan arasında son zamanlarda sıkça ziyaretler  düzenlendiğini hatırlatarak, "Geçen sene ekim ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın  Sırbistan'ı ziyareti sırasında yeni bir döneme başlandı" diye konuştu.

"İki ülke ilişkileri çok iyi bir ivme yakaladı." diyen Dacic, ekonomik  olarak da ilişkilerin yolunda gittiğini ve iki ülkenin de bundan memnun olduğunu  kaydetti.

Dacic, Türkiye ile bütün alanlarda ilişkileri geliştirmek  istediklerini belirterek, ekonominin yanı sıra kültürel ilişkiler, eğitim ve spor  alanında da gelişme kaydetmek istediklerini bildirdi.

"Bütün konsolosluklardan daha değerli"

Sırbistan Dışişleri Bakanı Dacic, açılan konsolosluğun iki ülke  ilişkilerini daha da geliştireceğini vurgulayarak, "Seneye diplomatik ilişkilerin  140. yılını kutlayacağız. Biz bu dostane ilişkilerimizi daha da geliştirmek  istiyoruz" dedi.

Antalya'da Fahri Konsolosluğun açılmasından duyduğu memnuniyeti  belirten Sırp Bakan Dacic, "Sırp turistler için Antalya çok önemli bir bölge ve  bizim için konsolosluğun burada açılması son derece önemliydi" değerlendirmesini  yaptı.

Dacic, "Bu konsolosluk belki de Sırbistan'ın değişik ülkelerde bulunan  diğer bütün konsolosluklarından daha değerli olacaktır" ifadesini kullandı.

Her iki ülkenin ortak çıkarlarını gözettiklerini de dile getiren  Dacic, hem Türkiye'de yaşayan Balkan halkları hem de Sırbistan'daki Müslüman  halkların çıkarları için çalışacaklarını sözlerine ekledi.

Sırbistan'ın Antalya Fahri Konsolosluğu açıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Sırbistan  Dışişleri Bakanı Ivica Dacic, Sırbistan'ın Antalya Fahri Konsolosluğunun  açılışını yaptı. 

Resmi açılışa Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Sırbistan'ın  Ankara Büyükelçisi Zoran Markovic ve Dışişleri Bakanlığı Antalya Temsilcisi  Büyükelçi Hüseyin Avni Aksoy, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Antalya'da  yaşayan Sırp vatandaşlar katıldı.

Sırbistan'ın Antalya Fahri Konsolosu Belek Turizm Yatırımcıları Ortak  Girişim AŞ (BETUYAB) Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Öztürk oldu.

Çavuşoğlu, Öztürk'e Konsolosluğun buyrultu belgesinin yanı sıra anı  tabağı ve gümüş kaftan hediye etti.

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