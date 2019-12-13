Binlerce ''penis balığı'' kıyıya vurdu!

‘Bay Nature’ dergisine göre; 25 santimetrelik bu yaratıklar ‘hancı kurdu’ ya da ‘penis balığı’ olarak bilinen deniz solucanları.

Erkek cinsel organına benzeyen bu solucanlar normal şartlarda toprak altında gizlenirken, son fırtınalar nedeniyle toprak katmanının taşınması sonucu ‘kum yüzüne’ çıktı.

Latince adı ‘urechis unicinctus’ olan ‘penis balığı’, martılar, su samurları, köpek balıkları ve başkaca balıklar için afiyetli bir öğün olurken, insanların da ilgisini çekiyor.



