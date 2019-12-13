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  4. 13 Aralık 2019 10:43

Binlerce ''penis balığı'' kıyıya vurdu!

ABD merkezli ‘Bay Nature’ dergisi, California’da yaşanan yaz fırtınaları nedeniyle, San Francisco’nun yaklaşık 80 kilometre kuzeyinde penis benzeri binlerce pembe yaratığın kıyıya vurduğunu yazdı.

Binlerce ''penis balığı'' kıyıya vurdu!
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‘Bay Nature’ dergisine göre; 25 santimetrelik bu yaratıklar ‘hancı kurdu’ ya da ‘penis balığı’ olarak bilinen deniz solucanları.

Erkek cinsel organına benzeyen bu solucanlar normal şartlarda toprak altında gizlenirken, son fırtınalar nedeniyle toprak katmanının taşınması sonucu ‘kum yüzüne’ çıktı.

Latince adı ‘urechis unicinctus’ olan ‘penis balığı’, martılar, su samurları, köpek balıkları ve başkaca balıklar için afiyetli bir öğün olurken, insanların da ilgisini çekiyor.

 
 

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