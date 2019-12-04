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  4. 04 Aralık 2019 16:56

Ege'de kırmızı alarm! Yük gemisinden acil durum çağrısı geldi

Yunanistan'ın Midilli Adası açıklarında bir yük gemisi motor arızası nedeniyle acil durum sinyali verdi. Liberya bandıralı gemiye Yunan sahil güvenlik ekipleri müdahale etti. 14 kişilik mürettebat kurtarıldı.

Ege'de kırmızı alarm! Yük gemisinden acil durum çağrısı geldi
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Yunanistan sahil güvenlik ekipleri, Liberya bandıralı bir yük gemisinin yardım çağrısı üzerine bölgeye ulaştıklarını, 14 mürettebatı gemiden kurtardıklarını duyurdu.

Yerel medya, resmi makamlarca yapılan açıklamada çelik yüklü Liberya bandıralı gemiden Ege Denizi’nde Midilli ve İskiri adaları arasında yardım çağrısında bulunulduğunu aktardı.

Motor arızası sonrası kontrolden çıkan geminin personelinin çağrısı sonrası bölgeye helikopterlerin sevk edildiği; 14 mürettebatın kurtarıldığı belirtildi.
 

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