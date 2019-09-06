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  4. 06 Eylül 2019 19:26

''İmamoğlu'nu görevden alınırsa AB-Türkiye ilişkileri zarar görür''

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Kati Piri, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görevden alınmasının Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinde ciddi sonuçları olacağını vurguladı.

''İmamoğlu'nu görevden alınırsa AB-Türkiye ilişkileri zarar görür''
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Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Kati Piri, kişisel Twitter hesabında kendisine yazılan bir iletiye yanıt verdi.  

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerin ardından Türkiye hükümetinin seçilmiş başkanları görevden almaya başladığını ifade eden ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu tehdit ettiğini belirten Piri, "Eğer onu görevden alırlarsa bunun AB-Türkiye ilişkileri için çok ciddi sonuçları olur" dedi.

Piri, devamla  Harekete geçmeden önce iki kez düşünmek iyi olur" ifadesini kullandı.

 

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