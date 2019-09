''İmamoğlu'nu görevden alınırsa AB-Türkiye ilişkileri zarar görür''

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Kati Piri, kişisel Twitter hesabında kendisine yazılan bir iletiye yanıt verdi.

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerin ardından Türkiye hükümetinin seçilmiş başkanları görevden almaya başladığını ifade eden ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu tehdit ettiğini belirten Piri, "Eğer onu görevden alırlarsa bunun AB-Türkiye ilişkileri için çok ciddi sonuçları olur" dedi.

Piri, devamla Harekete geçmeden önce iki kez düşünmek iyi olur" ifadesini kullandı.

Since local elections, Turkish government started replacing elected mayors. @suleymansoylu now threatening Istanbul’s @ekrem_imamoglu



If they remove him, this will have very serious consequences for EU-Turkey relations. Better think twice before acting. https://t.co/Goq3PFNLdF