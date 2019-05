İngiltere Başbakanı May'den istifa kararı !

İngiltere'de çıkmaza giren Brexit süreci Başbakan Theresa May'in sonunu getirdi. AB'yle vardığı anlaşmayı parlamentoda bir türlü kabul ettiremeyen May, çıkış tarihini ertelemesinin ardından yeni bir anlaşma için çalışıyordu. Yeni planını açıklamaya hazırlanan May, artan baskıların ardından istifa kararı aldı. Bugün kameralar karşısına geçen May, gözyaşları içerisinde 7 Haziran'da görevi bırakacağını duyurdu.

May, Muhafazkar Parti’nin Avam Kamarası’ndaki parlamento grubu başkanı Graham Brady ile yaptığı toplantının ardından, başbakanlık konutunda yaptığı açıklamada 7 Haziran’da görevi bırakacağını açıkladı.

May gözyaşları içerisinde yaptığı konuşmada, “Hayatımın en büyük onuru olan bu görevi kısa bir süre içerisinde bırakacağım. İngiltere tarihindeki ikinci kadın başbakanım ama kesinlikle sonuncu değilim. Aşık olduğum bu ülkeye hizmet etme görevini husumet içerisinde değil, büyük bir minnettarlıkla bırakıyorum” ifadelerini kullandı.

Brexit planı konusunda parlamentoyu üç kez ikna etmeye çalışmasına rağmen bunu başaramadığını söyleyen May, “Milletvekillerini ikna edebilmek için her şeyi yaptım. Üzgünüm ki başaramadım. Benim için şu anda çok açık olan şey şu ki, ülkenin çıkarları için yeni bir başbakan bu çabalara öncülük etmeli. Brexit’i hayata geçirememek benim için derin bir pişmanlıktı ve hep öyle kalacak” dedi.

May’in parlamentoya sunmaya hazırlandığı yeni Brexit anlaşmasına kendi partisinden de tepkiler gelmiş ve May’e yönelik ‘görevi bırak’ baskısı artmıştı.

13 ADAY YARIŞACAK

Muhafazakâr Parti liderliği için yarışın 10 Haziran’da başlatılması ihtimali üzerinde duruluyor. May’in ardından liderlik yarışına 13 adayın katılması bekleniyor. Bunlar arasında Brexit yanlısı eski dışişleri bakanı Boris Johnson, eski parlamento sözcüsü Andrea Leadsom, Dominic Raab, Çevre Bakanı Michael Gove’ın yanı sıra AB üyeliğinin devamından yana kampanya yürütmüş Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, İçişleri Bakanı Sajid Javid, Çalışma ve Emeklilik Bakanı Amber Rudd gibi isimler var.

CORBYN’DEN SEÇİM ÇAĞRISI

Öte yandan May’in istifa kararının ardından İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn’den erken seçim çağrısı geldi. Muhafazakar Parti’nin bölündüğünü ve bu şekilde ülkeyi yönetemeyeceğini savunan Corbyn, en akılcı çözümün seçime gitmek olduğunu söyledi.

İngiltere, AB ile yapılan son müzakereler sonucunda Brexit tarihini 31 Ekim’e ertelemişti.