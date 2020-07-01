NATO, Fransa'nın Türkiye suçlaması için ilk raporunu hazırladı

Alman haber ajansı dpa’ya konuşan NATO sözcüsü raporun kısa süre içinde tartışmaya açılacağını söyledi. Akdeniz’de yaşanan olayda Fransa’nın iddiasına göre Türk fırkateynleri füze atışı öncesi son uyarı anlamına gelen “radar kilitlemesi” yapmıştı.

Deutsche Welle Türkçe’nin derlediği habere göre; Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, 18 Haziran’da yaptığı açıklamada, Libya’ya silah taşıdığından şüphelenilen “Çirkin” adlı kargo gemisinin transponder sistemini kapatarak kimlik kodu, nihai destinasyonu gibi bilgileri gizlediğini, bunun üzerine Fransız “Courbet” gemisinin NATO görevi kapsamında kargo gemisini denetleme girişiminin Türk fırkateynleri tarafından engellendiğini söylemişti.

Parly, Türk fırkateynlerinin Fransız savaş gemisi “Courbet”e üç kez “radar aydınlatması” yaptığını belirterek “Türk denizcilerin olay sırasında kurşun geçirmez yelekler giyerek hafif silahlarının arkasında durduğunu” belirtmişti.

Fransa bu adımı “aşırı agresif” olarak tanımlayıp konuyu son yapılan NATO savunma bakanları toplantısına taşımıştı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg konunun soruşturulacağını açıklamıştı.

Fransız fırkateyni Courbet olay yaşandığı sırada NATO’nun Akdeniz’deki deniz misyonu Sea Guardian kapsamında görev yapıyordu. Fransa ittifak kuralları nedeniyle iddia edilen tacizi düşmanca eylem olarak niteliyor.

TÜRKİYE: İDDİALAR GERÇEK DIŞI

Türkiye ise suçlamaları reddediyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada “Bilgi, belge, gemimiz ve karargahlarımızdaki tüm kayıtlar dikkate alındığında söz konusu iddianın tamamen gerçek dışı olduğu görülmektedir” demişti.

“Türk Deniz Kuvvetleri unsurları, söz konusu gemiye Fransızların talepleri üzerine yakıt ikmali dahi sağlamıştır” diyen Akar “Türkiye’nin haklılığını kanıtlayan bilgi ve belgeler müttefikler ve NATO karargahındaki sivil ve askeri yetkililerle paylaşıldı” diye konuşmuştu.