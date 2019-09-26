Nazi propagandasına 16 ay hapis cezası

Avusturya'nın Linz kentinde dini törende "Hitler selamı" vererek ibadet halindeki insanları rahatsız edip, tehdit eden bir Avusturyalı hakkında mahkeme, Nazi propagandası yaptığı gerekçesiyle 16 ay hapis cezası kararı aldı.

Linz Bölge Mahkemesinde, 2018'de dini törende Nazi propagandası yaparak ibadet eden insanları tehdit ettiği gerekçesiyle yargılanan 35 yaşındaki Avusturyalı hakkındaki dava karara bağlandı.

Mahkeme, söz konusu kişinin Hitler selamı vererek Nazi propagandası yaptığı, ibadet halindeki insanları tehdit ederek, rahatsız ettiği gerekçesiyle 16 ay hapis cezası verilmesine hükmetti.



Avusturyalının avukatı ise müvekkilinin alkol bağımlısı olduğunu, Nazileri desteklemediğini savundu.