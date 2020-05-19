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  4. 19 Mayıs 2020 22:41

O üniversitede 2021 yazına kadar tüm dersler online yapılacak

İngiltere’nin prestijli eğitim kuruluşlarından biri olan Cambridge Üniversitesi’nde koronavirüs tedbirleri kapsamında 2021 yaz ayına kadar yüz yüze eğitim yapılmayacak.

O üniversitede 2021 yazına kadar tüm dersler online yapılacak
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Cambridge Üniversitesi, tüm dersleri 2021 yazına kadar çevrimiçi hale getirdiğini açıklayan İngiltere’deki ilk eğitim kuruluş oldu.

Üniversite tarafından yapıılan açıklamada, "Sosyal mesafe uygulamalarının devam etmesinin muhtemel olduğu göz önüne alındığında, üniversitede gelecek akademik yıl boyunca yüz yüze ders yapılmamasına karar verilmiştir" denildi.

Cambridge Üniversitesi, bu süreç boyunca eğitmenlerin hiçbir dersi atlamayacağını ve canlı yayınlarla eğitimi destekleyeceğini bildirdi. Bununla birlikte, seminerler, atölyeler ve grup temelli öğrenme faaliyetlerinin de sosyal mesafe kurallarına göre yeniden düzenleneceği belirtildi.

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