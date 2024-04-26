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İstanbul'da okulda kadın öğretmene veli yumruğu

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İstanbul Sarıyer'de bir okulda iddiaya göre, yaşıtlarına zorbalık yaptığı gerekçesiyle öğrencisini uyaran öğretmen, öğrencinin babası tarafından şiddete uğradı. Kadın öğretmene yumruklu saldır saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Sarıyer'de bir okulda iddiaya göre, yaşıtlarına zorbalık yaptığı gerekçesiyle öğrencisini uyaran öğretmen, öğrencinin babası tarafından okulda şiddete uğradı. Şiddet uygulayan veli polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, şahsın öğretmene yumruk attığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İstanbul Sarıyer'de bir okulda iddiaya göre, yaşıtlarına zorbalık yaptığı gerekçesiyle öğrencisini uyaran öğretmen, öğrencinin babası tarafından şiddete uğradı. Kadın öğretmene yumruklu saldır saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Sarıyer Prof. Ali Kemal Yiğitoğlu Ortaokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, okulda görev alan öğretmen N.Ö. akran zorbalığı yapan bir öğrencisini uyardı.

İstanbul Sarıyer'de bir okulda iddiaya göre, yaşıtlarına zorbalık yaptığı gerekçesiyle öğrencisini uyaran öğretmen, öğrencinin babası tarafından şiddete uğradı. Kadın öğretmene yumruklu saldır saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Uyarı üzerine öğrencinin "Bana nasıl davranacağınızı öğreneceksiniz" diyerek öğretmeni tehdit ettiği öğretmenin ise, "Evladım ben senin öğretmeninim. Bu nasıl bir üslup?" diyerek uyardığı ileri sürüldü. Öğretmen N.Ö., daha sonra öğrencinin babası A.Ç.'yi okula çağırdı. Daha önce de okul öğretmenleri ve yöneticileri ile de tartışarak sorun çıkardığı ileri sürülen A.Ç., okul koridorunda gördüğü öğretmen Nazlı Ö.'yü yumruk atarak yaraladı. Öğretmen aldığı darbe sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılırken iş göremezlik raporu verildiği öğrenildi.

İstanbul Sarıyer'de bir okulda iddiaya göre, yaşıtlarına zorbalık yaptığı gerekçesiyle öğrencisini uyaran öğretmen, öğrencinin babası tarafından şiddete uğradı. Kadın öğretmene yumruklu saldır saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Polis ekipleri ise konuya ilişkin çalışma başlatırken veli A.Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Öte yandan öğrencinin de benzer nedenlerden dolayı ara dönemde bulunduğu okula nakli yapıldığı ileri sürülürken öğretmenin darp edildiği anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İHA

Etiketler kadın öğretmen yumrk kadın öğretmene yumruk saldırı okul öğretmen
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