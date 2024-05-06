Öğretmen - öğrenci arasındaki cinsel ilişki rezaletlerine bir yenisi daha eklendi

ABD'de de sık sık yaşanan öğretmen - öğrenci ilişkilerine bir yenisi daha eklendi. 24 yaşındaki bir kadın öğretmen, 11 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdiği iddiasıyla tutuklandı.

2022 yılında ABD’deki River Crest İlköğretim Okulu’nda çalışmaya başlayan 24 yaşındaki ilkokul öğretmeni Madison Bergmann, düğününe üç aydan az bir süre kala, 11 yaşındaki 5. sınıf öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdiği iddiasıyla yakalanarak tutuklandı. Bergmann 809 bin TL’lik kefaletle serbest bırakıldı.

OdaTV'nin New York Post'tan aktardığı habere göre Bergmann’ın 11 yaşındaki çocuğa taciz iddiası, öğrencinin annesinin, oğlunun öğretmenle telefonda konuştuğunu duymasıyla ortaya çıktı. İddiaya göre kurbanın ebeveynleri ikili arasındaki mesajları buldu ve çocuğun babası daha sonra konuşmaların çıktılarını alarak River Crest İlköğretim Okulu’na baskın yaptı.

Aralarındaki iletişim, Bergmann’ın öğle yemeği sırasında veya okuldan sonra sınıfta birden fazla bir arada oldukları iddia edilen mesajları içeriyordu. Ayrıca suçlama belgelerinde, kadının “kendisine dokunmasından ve birlikte olmaktan ne kadar keyif aldığını” çocuğa anlatmakla da suçlandığı belirtiliyor.

Sosyal medyasına göre Bergmann, tutuklanmasaydı iki ay sonra temmuz ayında evlenecekti. Birinci derece çocuklara yönelik cinsel saldırı suçuyla karşı karşıya olan Bergmann, 809 bin TL’lik (25.000 dolar) kefaletle serbest bırakıldı.