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MSB duyurdu: Kaçmaya çalışa 5 kişi sınırda yakalandı

MSB duyurdu: Kaçmaya çalışa 5 kişi sınırda yakalandı
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Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 kişinin yakalandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, "Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şahıs Edirne’de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." açıklamasında bulundu

Etiketler MSB Sınır Kaçak
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