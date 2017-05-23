Saldırıdan 4 saat önce paylaşıldı ! İsmi belli oldu

İngiltere’yi kana bulayan terör saldırısını üstlenen IŞİD destekçileri sosyal medyadan saldırıyı kutlayan mesajlar yayınladı. Videolardan birinde terör örgütü Manchester saldırısının daha başlangıç olduğunu söyleyip tehditler yağdırdı.

22 kişinin ölümüne neden olan saldırıdan sadece 4 saat önce Twitter’dan Manchster’a tehdit içeren bir paylaşım yapıldığı ortaya çıktı. Konuyla ilgili Twitter açıklama yapmayı reddediyor.

IŞİD fanatikleri İngiltere Manchester’da 22 kişiyi katleden saldırıyla ilgili kutlama mesajları yayınladı. Mesajların içeriğinde ise tehditler dolu. Bir videoda yüzünü tamamen kapatan bir IŞİD’li “Manchester daha başlangıç… Daha fazlası geliyor” diyerek tehdit yağdırdı.

İSMİ AÇIKLANDI

İngiliz basını Manchester'da dün gece gerçekleşen terör saldırısının baş şüphelisinin 22 yaşındaki Salman Abedi olduğunu duyuruyor. Reuters da ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde şüphelinin Salman Abedi olduğu bilgisini geçti. Saldırganın Londra'dan trenle Manchester'a gittiği değerlendiriliyor.

Dail Mail ise polisin Manchester'da bir konutta şüpheli paketi patlattığını duyurdu.

Manchester polisi ise kısa süre önce yaptığı yazılı açıklamada, "Dün gece Manchester Arena'da meydana gelen olayla ilgili olarak, Güney Manchester'da 23 yaşında bir adamın gözaltına alındığını doğruluyoruz" demişti.

Aynı zamanda Twitter üzerinden de terör örgütüne ait mesajlar paylaşılıyor. Özellikle bir mesaj dikkat çekici… Saldırıdan 4 saat önce IŞİD üyesi tarafından paylaşılan tweet’te açıkça Manchester tehdit ediliyor. “Bizim tehditlerimizi unuttunuz mu? Bu sadece terör” yazan tweet’te Manchester etiketi bulunuyor.

Konuyla ilgili gizlilik şartını öne süren Twitter ise açıklama yapmayı reddediyor.

Manchester’daki saldırının Birlekik Krallık’ta 7 Temmuz 2005 yılında başkent Londra’da 52 kişinin ölümüne nende olan terörö öeyleminin ardından en kanlı saldırı olduğu belirtiliyor.