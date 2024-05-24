Dolar ve Euro bildiğiniz gibi, altın düşüşte

Dolar ve Euro'da yatay seyir devam ederken altın fiyatları yönünü aşağı çevirdi. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Haftanın son işlem gününde Dolar ve Euro güne yatay başladı. Altın fiyatları ise gerilemeye devam ediyor.

Dün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini yüzde 50'de sabit bırakırken, bankadan yapılan duyuruda "Nisan ayında aylık enflasyonun ana eğilimi sınırlı bir zayıflama kaydetmiştir. Yakın döneme ilişkin göstergeler, yurt içi talepte ilk çeyreğe kıyasla yavaşlamaya işaret etmiştir." ifadeleri kullanıldı.

TCMB'nin faiz kararının ardından açıkladığı duyuruda ise makro finansal istikrarın korunması, parasal aktarım mekanizmasının desteklenmesi ve likidite fazlasının sterilizasyonu amacıyla TL mevduat ve KKM hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının artırıldığı belirtildi.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 32,16 TL'den başlayan Dolar 32,25 TL'den,

34,85 TL'den başlayan Euro 34,92 TL'den,

40,86 TL'den başlayan Sterlin 41,02 TL'den,

20,56 TL'den başlayan Japon Yeni ise 20,55 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 32,17 TL'den, Euro 34.84 TL'den, Sterlin 40,86 TL'den, Japon Yeni ise 20,56 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 329 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 341 Dolar'dan,

2 bin 409 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 425 TL'den,

4 bin 30 TL'den başlayan Çeyrek altın 4 bin 30 TL'den,

16 bin 574 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 16 bin 570 TL'den,

31,19 TL'den başlayan Gümüş ise 31,69 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 329 Dolar'dan, gram altın 2 bin 409 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 30 TL'den, Cumhuriyet altını 16 bin 828 TL'den, Gümüş ise 31,20 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan ancak Bitcoin yarılanması sürecinde büyük kan kaybeden kripto para piyasalarında çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 67 bin 878 Dolar'dan başlayan Bitcoin 67 bin 93 Dolar'dan,

3 bin 775 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 3 bin 651 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 81,24 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 80,71 Dolar'dan işlem görüyor.