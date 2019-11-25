Yeşil Kasa Müzesi'nde 1 milyar euroluk soygun

Barok döneminden kalma mücevher ve eserlerin bulunduğu müzeye giren soyguncular, her biri 37 parçadan oluşan 3 elmas set çaldı. Sette yakut, zümrüt ve safir işli parçalar da bulunuyordu.

Müze yetkilileri ve polis, çalınan parçaların toplam değerini hesaplamaya çalıştıklarını açıkladı.

Dresden Müzeler Müdürü Marion Ackermann, müzedeki 10 elmas setten 3'ünün çalındığını belirtti ve mücevherler için "Paha biçilemez, onların değerini hesaplamak imkansız" dedi.

Daha erken saatlerde Alman Bild gazetesi, çalınan tarihi mücevherlerin değerinin 1 milyar Euro'yu bulabileceğini yazmıştı.

Hırsızları arama çalışmaları sürüyor. Soygunun ardından müze ziyarete kapatıldı.

Müzedeki koleksiyon, 18. yüzyılda Saksonya'yı yöneten Elektör "Güçlü August" tarafından oluşturulmuştu.

Eski Saray içinde bulunan müzeye Yeşil Kasa denmesinin nedeni, bazı bölümlerinin bakır taşı yeşiline boyanmış olması

SOYGUN NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Pazartesi sabahı yerel saatle 5:00 civarı, bölge itfaiyesine yangın ihbarı geldi. Müze yakınındaki bir güç dağıtım şebekesinde çıkan yangının, müzenin alarm sistemini devre dışı bırakmak için çıkarılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Alman basını hırsızların, zemin kattaki bir pencerenin demir parmaklıklarını bükerek küçük bir aralık oluşturduklarını ve müzeye buradan girdiklerini duyurdu.

Müzedeki en değerli tarihi parçalar bu kattaydı.

Dresden Müzeler Müdürü Ackermann, müzede gece bekçisi bulunduğunu söyledi.

Polis güvenlik kamerası görüntülerinin ğincelendiğini ve karanlıkta iki kişi göründüğünü açıkladı. Ancak polis soygunda daha çok kişinin rol almış olduğunu düşünüyor.