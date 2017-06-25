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  4. 25 Haziran 2017 18:43

Yolcu uçağında panik; pilot ''dua edin'' anonsu yaptı

Avustralya'dan Malezya'ya giden AirAsia Havayollarına ait uçak kalkıştan bir süre sonra tıpkı bir çamaşır makinasının çıkardığı seslerle birlikte sallandı

Yolcu uçağında panik; pilot ''dua edin'' anonsu yaptı
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Pilot kalkıştan 90 dakika sonra 'teknik sebepler' nedeniyle uçağın Avustralya'ya geri dönmek zorunda olduğunu yolculara duyurdu.  Yolculardan Sophie Nicolas isimli kadın ABC News kanalına 'Kabin görevlilerinin ilk tepkisinin 'bu gerçekten kötü" şeklinde olduğunu söyledi. 

Sophie Nicolas yaşadıklarını şu sözlerle aktardı: Aşırı ağlıyordum Hatta herkes öyleydi. İnsanlar annelerini aramaya bile kalkıştılar. Gerçekten ne yapacağımızı bilemiyorduk. Tek yapabildiğimiz beklemek ve kaptama güvenmek oldu. Yere indiğimizde herkes resmen patlamıştı. 

Çok sayıda dehşete kapılmış olan yolcu oldukça gürğltülü bir ses çıktığını be sallandıklarını söylüyor. HAtta sosyal medyada paylaşılan görüntülerde çıkan sesin tıpkı bir çamaşır makinesi gibi olduğu gözler önüne seriliyor. 

CNN'in iddiasına göre pilotun yolculardan dua etmesini istediği bile belirtiliyor. Büyük panik yaratan teknik aksaklığın ne olduğuyla ilgili henüz ayrıntılı bir bilgi firma tarafındna paylaşılmış değil. 

 

 

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