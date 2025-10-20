Avrupa'da 35 yıl sonra ilk kez savaş çanları çalıyor: ''Hayatta Kalma Rehberi'' yayınlandı

Almanya, 35 yıl sonra ilk kez savaş ihtimalinin hiç de uzak olmadığını belirterek, vatandaşlara 10 gün yetecek kadar gıda ve temel ihtiyaç stoğu yapma çağrısında bulundu.

Almanya Federal Sivil Koruma ve Afet Yardım Dairesi (BBK), 35 yıl sonra ilk kez doğrudan savaş ihtimaline dikkat çekerek uyarıda bulundu. Kurum, Almanya’nın hala dünyanın en güvenli ülkelerinden biri olduğunu vurgulasa da, olası bir kriz durumunda izlenecek adımları içeren yeni bir rehber yayınladı.

Euronews'de yer alan habere göre, rehberde, savaşın artık birkaç yıl öncesine göre “pek de uzak bir ihtimal olmadığı” belirtilerek, vatandaşlara 3 ila 10 günlük gıda stoğu bulundurmaları tavsiye edildi.

Rusya’nın Ukrayna’da yaklaşık 4 yıldır devam eden savaşı ve Kremlin’in Avrupa güvenliğine yönelik süregelen tehdidi, birçok vatandaşın “savaş endişesini” kuruma iletmesine yol açtı. Bunun üzerine BBK, tavsiyelerini güncelleme kararı aldı.

BBK Başkanı Ralph Tiesler, “Önceden hazırlıklı olmak her zaman işe yarar” dedi.

“Krizlere ve Felaketlere Hazırlık” başlıklı yeni rehber, dezenformasyonun nasıl tespit edilebileceğinden, patlama ya da kent merkezlerine yönelik saldırılar sırasında nerede sığınak bulunabileceğine kadar birçok konuda bilgi veriyor. Ayrıca ekstrem durumlarda korku ve kaygıyla nasıl başa çıkılacağına dair öneriler de içeriyor.

1990’da yayınlanan ilk rehberden bu yana, askeri senaryolara yer verilmemişti. Odak noktası çoğunlukla doğal afetler ve teknik arızalardı. Örneğin, geçtiğimiz nisan ayında İspanya ve Portekiz’de yaşanan, milyonları elektriksiz bırakan enerji şebekesi arızası gibi.

Ancak yeni rehberde ilk kez hibrit tehditler de açıkça tanımlanıyor: kritik altyapılara yönelik siber saldırılar, dezenformasyon kampanyaları, sabotaj ve savaş.

Tiesler, “Dünyada pek çok kişiyi endişelendiren bir durumla karşı karşıyayız” diyerek ekledi: “Yeni rehberimizle insanların ihtiyaç duyduğu yerlerde destek ve rehberlik sunmak istiyoruz.”

Savaş ihtimaline yapılan açık vurgu, kısmen Almanya’daki askerlik yükümlülüğü ve insansız hava araçlarının (İHA) kullanımı konusundaki tartışmalardan kaynaklanıyor.

Federal İstihbarat Servisi (BND) Başkanı Martin Jager de savaş olasılığının “hiç de uzak olmadığını” belirtti.

Daha önce Almanya’nın Ukrayna Büyükelçisi olarak görev yapan Jager, “Artık hedef tahtasındayız, gevşememeliyiz” dedi.

İŞTE HAYATTA KALMA REHBERİ

Almanya Federal Sivil Koruma ve Afet Yardım Ofisi'nin (BBK) Kriz ve Afetlere Hazırlık rehberinde yer alan maddeler şöyle:

Kendi Kendine Yeterlilik: Her hanenin, yardım gelene kadar en az 10 gün boyunca kendi temel ihtiyaçlarını (yiyecek, su, ilaç, hijyen) karşılayabilecek durumda olması tavsiye edilir. En az 3 günlük bir stok bile büyük fayda sağlar.

Su ve Gıda Stoku: Gıdaların uzun ömürlü, soğutma gerektirmeyen, tercihen pişirmeye gerek olmayan veya çok kısa sürede pişirilebilen türden olması önemlidir. Kişi başı günlük 2 litre su (0,5 litresi yemek için) stoklanmalıdır; su, gıdadan daha önceliklidir.

Bilgi Edinme ve İletişim: Kriz durumlarında yetkili makamların uyarılarını almak için uyarı uygulamaları (örneğin NINA) indirilmelidir. Elektrik ve mobil ağlar kesilse bile çalışmaya devam eden pilli, güneş enerjili veya kurmalı bir radyo bulundurmak hayati önem taşır.

Acil Durum İletişimi: Dijital kayıtlara erişimin olmadığı durumlar için önemli telefon numaralarının basılı bir listesi hazırlanmalı ve cihazları şarj etmek için Powerbank bulundurulmalıdır.

Belgelerin Güvenliği: Kimlik, tapu, sigorta poliçesi, tıbbi raporlar gibi önemli belgeler, aniden tahliye durumları için bir yangına ve suya dayanıklı kapta veya kolay erişilebilir bir yerde saklanmalıdır. Belgelerin dijital kopyaları da güvenli bir şekilde yedeklenmelidir.

Acil Durum Çantası: İçinde sıcak giysiler, önemli belgeler, kişisel ilaçlar, ilk yardım malzemeleri, powerbank, bozulmayan gıda ve nakit para bulunan bir acil durum sırt çantası her an hazır tutulmalıdır.

Elektrik Kesintisinde Çözümler: Elektriksiz yemek pişirmek için kapalı alanda kullanıma onaylı gaz ocakları veya kamp setleri kullanılmalı ve karbonmonoksit zehirlenmesi riskine karşı havalandırmaya dikkat edilmeli, mümkünse alarm takılmalıdır. Isıtma kesilirse, kapalı alanda kullanıma uygun ısıtıcılar veya kalın giysiler, battaniyeler ve uyku tulumları kullanılmalıdır.

Barınma ve Korunma: Patlama, nükleer veya kimyasal sızıntı gibi durumlara karşı korunma yerleri belirlenmelidir. Genel olarak, patlamalarda penceresiz iç odalar, koridorlar veya bodrumlar en güvenli yerlerdir. Gaz sızıntılarında ise gazlar zeminde birikebileceği için yüksek katlara çıkılmalıdır.

Dezenformasyonla Mücadele: Kriz zamanlarında hızla yayılan yanlış bilgilere karşı tetikte olunmalı. Duygusal ve dramatik haberler yerine, kaynağı güvenilir ve teyit edilmiş bilgilere itibar edilmelidir.

EuroNews