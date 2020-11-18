  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. 18 Kasım 2020 12:56

Bahçesinde göktaşı buldu!

Endonezya’nın Kuzey Sumatra bölgesindeki Kolang kasabasında yaşayan ve tabutçuluk yapan 33 yaşındaki Josua Hutagalung, evinin çatısını delerek, bahçesine düşen gök taşı ile şok yaşadı. Hutagalung, 2,1 kilogram ağırlığındaki göktaşının 1,4 milyon sterlin değerinde olduğunu öğrendi.

Bahçesinde göktaşı buldu!
A+ A-

Endonezya'da bir kişi evinin çatısını delerek bahçesine düşen göktaşı ile milyoner oldu.

Olayın duyulmasının ardından, ABD’li göktaşı uzmanı Jared Collins, uçağa binip Endonezya'ya gelerek, göktaşını satın almak istedi. Yerel medya, göktaşının 4,5 milyar yaşında olduğu tahmin edildiğini kaydetti. Göktaşının CM1/2 karbonlu Kondrit olarak sınıflandırıldığı ve son derece nadir bir tür olduğunu aktarıldı.

 

bahçe , endonezya , göktaşı , evinin bahçesi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM