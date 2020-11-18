Bahçesinde göktaşı buldu!

Endonezya'da bir kişi evinin çatısını delerek bahçesine düşen göktaşı ile milyoner oldu.

Olayın duyulmasının ardından, ABD’li göktaşı uzmanı Jared Collins, uçağa binip Endonezya'ya gelerek, göktaşını satın almak istedi. Yerel medya, göktaşının 4,5 milyar yaşında olduğu tahmin edildiğini kaydetti. Göktaşının CM1/2 karbonlu Kondrit olarak sınıflandırıldığı ve son derece nadir bir tür olduğunu aktarıldı.