Bakan Fidan Rusya'da kritik temaslar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Rusya Savunma Bakanı ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moskova ziyaretleri kapsamında Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüşme gerçekleştirdi. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu görüşmeyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Son aylarda yoğun çaba gösterdiğimiz anlaşma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın girişimleriyle hayata geçirildi. Bu anlaşma, Rusya'nın kabahati nedeniyle askıya alınmadı. Eğer Rusya'ya vaat edilen her şey yerine getirilirse, anlaşmanın uzatılacaktır. Fakat bunu yapmanın yeni koridorlar ve yeni kara güzergahları oluşturmaktan daha zor olduğu görülüyor." dedi.

TÜRKİYE-SURİYE İLİŞKİLERİ ELE ALINDI

Rusya ve Türkiye arasındaki stratejik ortaklık konusuna değinen Şoygu, “Suriye’deki çalışmayla ilgili meseleler ve sizinle birlikte başlattığımız, bizim de yer aldığımız ve daha sonra İranlı meslektaşlarımızın da dahil olduğu Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleşme projesidir. Bu, Türkiye ve Suriye’nin ve ayrıca Rusya tarihinin savunma bakanlarının istihbarat başkanlarının çok pratik, çok dünyevi ve beşeri sorunları çözmek için bir araya geldiği görüşmedir.” ifadelerini kullandı.

“KRİTİK KONULARDA BAŞARIYLA ÇALIŞIYORUZ”

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise, “Sizinle uzun yıllardır en kritik konularda başarıyla çalışıyoruz ve her zaman siyasi olgunluk sergiledik. Bu bize Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin ne derece derin ve stratejik açıdan uyumlu olduğunu gösteriyor.” şeklinde konuştu.

LAVROV İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya’nın başkenti Moskova'da temaslarına başladı. Bakan Fidan, Dışişleri Bakanlığı binasında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.