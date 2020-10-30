Bangladeş'ten Türkiye'ye 'helikopter gemisi' daveti

Bangladeş Donanma Komutanı Mahbub-ul Islam, Güney Asya’da Donanma Gücü ve Gelecek Stratejileri webinarında, "helikopter gemisi" ve "karakol botu" konusunda Türk firmalarına açık olduklarını belirtti. Aselsan, Roketsan ve Havelsan ile çalışmaktan memnun olduklarını dile getiren Islam, Havelsan'ın Komut Kontrol Merkezi’nin de başarılı olduğunu ifade etti.

Afganistan Savunma Bakanlığı yetkilileri fuar boyunca gerçekleştirdikleri görüşmelerde Meteksan Savunmanın Retinar radarıyla ve Alfa Elektro Metalin ürünleriyle yakından ilgilendi.

Sri Lanka'dan askeri yetkililer ise Türk savunma sanayisini yakından takip ettiklerini ve kara sistemleri tedarikinde Türkiye'yi önemli bir partner olarak gördüklerini belirtti.

