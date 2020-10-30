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  3. 30 Ekim 2020 12:36

Bangladeş'ten Türkiye'ye 'helikopter gemisi' daveti

Türk savunma sanayisinin dünya pazarlarında daha etkin yer alması ve yeni fırsatlara ulaşması için düzenlenen Defence Port Turkey Fuarı'nın altıncısı Güney Asya temalı düzenlendi.

Bangladeş'ten Türkiye'ye 'helikopter gemisi' daveti
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Bangladeş Donanma Komutanı Mahbub-ul Islam, Güney Asya’da Donanma Gücü ve Gelecek Stratejileri webinarında, "helikopter gemisi" ve "karakol botu" konusunda Türk firmalarına açık olduklarını belirtti. Aselsan, Roketsan ve Havelsan ile çalışmaktan memnun olduklarını dile getiren Islam, Havelsan'ın Komut Kontrol Merkezi’nin de başarılı olduğunu ifade etti.

Afganistan Savunma Bakanlığı yetkilileri fuar boyunca gerçekleştirdikleri görüşmelerde Meteksan Savunmanın Retinar radarıyla ve Alfa Elektro Metalin ürünleriyle yakından ilgilendi.

Sri Lanka'dan askeri yetkililer ise Türk savunma sanayisini yakından takip ettiklerini ve kara sistemleri tedarikinde Türkiye'yi önemli bir partner olarak gördüklerini belirtti.
 

Türkiye , bangladeş , helikopter gemisi
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