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Banka sisteminde 2.3 milyar TL'lik büyük hata

Banka sisteminde 2.3 milyar TL'lik büyük hata

İngiltere’nin önde gelen bankalarından Santander UK’in, Noel Günü’nde yanlışlıkla müşterilerine 175 milyon dolar ödediği ortaya çıktı.

İngiltere merkezli Times gazetesi, bankanın sisteminde meydana gelen teknik bir arızadan dolayı 75 bin kişiye ‘çift kez ödeme’ yapıldığını duyurdu.

Santander UK bankasının sözcüsü, hatanın tespit edildiğini ve düzeltildiğini söyledi. Sözcü, bankanın önümüzdeki günlerde mükerrer işlemleri kurtarmak için çalışacağını da sözlerine ekledi.

BANKA KENDİ FONLARINDAN ÖDEMİŞ

Times gazetesi, kendisine para gönderilen kişilerden birine ulaştı. Jenny ismini veren ve İngiliz vatandaşı olan kadın, Business Insider’a yaptığı açıklamada, “24 Aralıkta planlanan 1764 sterlinlik ücretimi aldım. Ertesi gün aynı miktar ikinci bir ücret hesabıma yatırıldı. ” dedi Her ikisi ödemenin de işvereninden deliğini belirten Jenny, ancak onlarla iletişime geçtiğinde kendisine ikinci bir ödeme yapmadıklarını söylediklerini belirtti.

Soruşturmanın ardından işvereni, bankanın sorunu çözeceğini ve herhangi bir şey yapmasına gerek olmadığını söyledi.

Ödemelerin Santander’in kendi fonlarından geldiği bu yüzden müşterileri etkilemediği belirtildi.

Etiketler Banka hata büyük hata ödeme dolar
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