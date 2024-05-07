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Beyaz Saray'dan Hamas - İsrail görüşmeleriyle ilgili açıklama

Beyaz Saray'dan Hamas - İsrail görüşmeleriyle ilgili açıklama
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Beyaz Saray, "Hamas ve İsrail arasında ateşkes görüşmeleri Mısır'da yeniden başlıyor" açıklamasında bulundu.

Beyaz Saray Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes görüşmelerinin yeniden başlayacağını aktardı. Mısır'da iki tarafından yeniden bir araya geleceğini ifade eden Beyaz Saray açıklamasının devamında "İsrail dün gece Refah'a yönelik saldırıların sınırlı olduğunu bildirdi. Ateşkes teklifinde tarafları ilgilendiren belirsizlikler görüşmelerde netleştirilebilir" dedi.

NE OLMUŞTU?

Hamas dün yaptığı açıklamada Heniyye'nin Katar ve Mısır'a Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşması için sundukları önerileri kabul ettiğini iletmişti.

İsrailli bir yetkili, Hamas'ın duyurusunun ayrıntılarını beklediklerini ve “Hamas’ın yanıtını inceleyeceklerini” kaydetmişti. İsrail Savaş Kabinesi ise daha sonra Refah’ta saldırılara devam kararı almıştı.

Etiketler Hamas İsrail Beyaz Saray görüşme
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