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Beyaz Saray'dan seçim yorumu: ''Biden dört gözle bekliyor''

Beyaz Saray'dan seçim yorumu: ''Biden dört gözle bekliyor''
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Beyaz Saray'dan seçimlerle ilgili yapılan açıklamada, ''Başkan Biden, kazanan kim olursa olsun onunla çalışmayı dört gözle bekliyor.'' denildi.

ABD'den, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin açıklama geldi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, çevrim içi düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kirby, Türkiye'de dün yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin sonuçlarını yakından takip ettiklerini belirterek "Taleplerini barışçıl şekilde sandığa yansıtan Türk halkını tebrik ediyoruz." ifadesini kullandı.

"Başkan (Joe) Biden, kazanan kim olursa olsun onunla çalışmayı dört gözle bekliyor." diyen Kirby, Türk halkının sandığa giderek vatandaşlık görevini ciddiye aldığına vurgu yaptı.

Kirby, seçim sürecinin devam ettiğine işaret ederek konuya ilişkin erkenden bir açıklama yapmak istemediklerini söyledi.

Etiketler abd joe biden seçim
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