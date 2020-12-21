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  3. 21 Aralık 2020 21:19

Bill Gates koronavirüs aşısı için tarih verdi

Microsoft'un kurucusu ABD'li milyarder Bill Gates, 2021'in ilk çeyreğinde 6 koronavirüs aşısının hazır olabileceğini duyurdu.

Bill Gates koronavirüs aşısı için tarih verdi
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Dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüs (Covid-19) tüm hızıyla etkisini göstermeye devam ediyor.

Microsoft şirketinin kurucularından Bill Gates Singapur’da sanal olarak katıldığı Singapur FinTech Festivali’nde corona virüs için geliştirilen aşılarla ilgili konuştu.

RAKAM VERDİ

Bill Gates yaptığı açıklamada, “İlk çeyrekte onaylanmış yaklaşık 6 aşı olmasını bekliyorum” dedi.

6'NCI AŞININ İSMİNİ AÇIKLAMADI

Gates, seçici olarak onaylanmış Pfizer-BioNTech aşısına ek olarak, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson ve Novavax adaylarına da büyük olasılıkla önümüzdeki aylarda onay verileceğini söyledi.

Gates, 6'ncı aşının ismini paylaşmadı.

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