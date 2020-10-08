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  3. 08 Ekim 2020 10:29

Bill Gates'ten koronavirüs illeti için bir iyi bir de kötü haber

Microsoft'un kurucusu Amerikalı milyarder Bill Gates, Covid-19'a karşı geliştirilen aşıların işe yaraması halinde zengin ülkelerin, 2021 yılı son çeyreğine doğru normale dönmeye yaklaşacabileceklerini ifade etti.

Bill Gates'ten koronavirüs illeti için bir iyi bir de kötü haber
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Corona virüs aşı çalışmalarına yaptığı yatırımlarla bilinen Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Covid-19'a karşı geliştirilen aşıların işe yaraması halinde zengin ülkelerin 2021 yılı son çeyreğine doğru normale dönmeye yaklaşacabileceklerini ifade etti.

Wall Street Journal'a konuşan Gates, "Aşının yeterli miktarda dağıtılmaya yakında hazır olması ve işe yaraması halinde gelecek yılın son çeyreğine doğru normale oldukça yaklaşabiliriz" dedi.

Ancak Gates, geliştirilen aşıların işe yarayıp yaramayacağının net olmadığını, yeterli aşı üretim kapasitesine ulaşılmasını zaman alacağını da belirtti.
 
 

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