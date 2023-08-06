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  3. Bir bu eksikti, bu da oldu... Herkes Barbie gibi ölebilecek!

Bir bu eksikti, bu da oldu... Herkes Barbie gibi ölebilecek!

Bir bu eksikti, bu da oldu... Herkes Barbie gibi ölebilecek!
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Sinemada gösterime girmesiyle dünya genelinde pembe bir çılgınlığa dönüşen Baribe filmi sonrasında El Salvador'da bir girişimci Barbie tabutları üreterek satışa sundu.

Bütün dünyayı saran Barbie çılgınlığı, El Salvador'da da etkisini gösterdi. Ahuachapán kentindeki bir cenaze evinde Barbie temalı tabut satılmaya başlandı.

Alpha ve Omega Cenaze Evi'nin sahibi Isaac Villegas, cuma AP'de yayımlanan açıklamasında pembe tabutları filmden önce de sattıklarını belirtti.

Villegas, Barbie'nin büyük yankı uyandırmasının ardından pembe metal tabutlara oyuncak bebek görseli koymaya karar verdiğini belirtti. Tabutlara ayrıca küçük beyaz yıldızlar eklendi. 

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, cenaze evi sahibi şöyle konuştu:

Bu trendi kovalamalıyız dedim. Başarılı olduk. Daha çok sayıda pembe tabutumuz olacak çünkü insanlar bunu istiyor.

Etiketler barbie barbie tabutları tabut
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