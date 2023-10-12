Bir ülke daha İsrail'e destek için savaş gemisi gönderiyor

ABD'nin ardından İngiltere de İsrail’e destek amacıyla Doğu Akdeniz’e Kraliyet Donanması’na ait iki gemi ve gözetleme uçağı gönderecek.

ABD’nin ardından İngiltere’de İsrail’e destek amacıyla Doğu Akdeniz’e gemi gönderecek. İngiltere Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İngiltere’nin "İsrail’i desteklemek" amacıyla Doğu Akdeniz’e gözetleme uçağı ve Kraliyet Donanması’na ait 2 gemiyi göndereceği ifade edildi. Açıklamada, gözetleme uçağının "silahların terörist gruplara aktarılması gibi bölgesel istikrara yönelik tehditleri takip etmek" amacıyla yarın devriye görevine başlayacağı açıklandı. Gemilerin ise insani yardım çabalarını desteklemek üzere önümüzdeki hafta bölgeye konuşlanacağı belirtildi.



İngiltere Başbakanı Rishi Sunak yaptığı açıklamada, İsrail’e verilecek askeri desteğin "daha fazla tırmanmayı önleyeceğini" belirterek, "Bölgedeki askeri ve diplomatik ekiplerimiz, güvenliği yeniden tesis etmek ve Hamas’ın bu barbar saldırısının binlerce masum kurbanına insani yardımın ulaşmasını sağlamak için uluslararası ortaklarımızı da destekleyecektir" dedi.



ABD’ye ait uçak gemisi bölgeye konuşlandı

ABD Donanmasına ait USS Gerald R. Ford uçak gemisi dün İsrail’e destek amacıyla Doğu Akdeniz’e konuşlanmıştı. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby ise dün yaptığı açıklamada, İsrail’in ihtiyaç duyması halinde önceden planlanmış bir görev için Akdeniz’e konuşlanacak olan USS Dwight D. Eisenhower uçak gemisinin Doğu Akdeniz’e sevk edileceğini ifade etmişti.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1417 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 268 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 31 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 180 kişinin yaralandığı belirtilmişti.