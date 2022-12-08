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Bir ülke daha Schengen bölgesine katıldı

Bir ülke daha Schengen bölgesine katıldı
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Avrupa Birliği (AB), Hırvatistan'ın Schengen bölgesine katılmasını onayladı.

Avrupa Birliği (AB), Schengen ülkeleriyle Hırvatistan arasındaki iç sınır kontrollerinin kaldırılmasını onayladı.

AB Konseyi, Hırvatistan'ın Schengen üyeliği için gerekli şartları karşıladığına 9 Aralık 2021'de karar vermişti.

Avrupa Parlamentosu da geçen ay Hırvatistan'ın Schengen'e katılmasına onay verdi.

SCHENGEN ÜYESİ ÜLKELER HANGİLERİ?

Konuyla ilgili nihai kararın AB ülkelerinin oluşturduğu AB Konseyi tarafından oy birliğiyle alınması gerekiyor.

Schengen bölgesinde şu anda 26 ülke bulunuyor. Bunlar Bulgaristan, Hırvatistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi, İrlanda ve Romanya dışındaki AB üyeleriyle AB üyesi olmayan Norveç, İzlanda, İsviçre ve Lihtenştayn'dan oluşuyor. Bu ülkeler arasında vizesiz seyahat edilebiliyor.

Avrupa Parlamentosu, Bulgaristan ve Romanya'nın da Schengen'e katılmasına destek vermişti.

Etiketler Avrupa Birliği hırvatistan schengen
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