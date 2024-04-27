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  4. Gezi teknesinde yangın; alevler de dumanlar da gökyüzüne ulaştı

Gezi teknesinde yangın; alevler de dumanlar da gökyüzüne ulaştı

Ordu’nun Ünye ilçesinde tersanede bakım yapılan gezi teknesinde yangın çıktı.

Kaynak: İHA
Gezi teknesinde yangın; alevler de dumanlar da gökyüzüne ulaştı - Resim: 1
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Gezi teknesinde yangın; alevler de dumanlar da gökyüzüne ulaştı - Resim: 2

Ordu’nun Ünye ilçesinde tersanede bakım yapılan gezi teknesinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

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Gezi teknesinde yangın; alevler de dumanlar da gökyüzüne ulaştı - Resim: 3

Cevizdere Mahallesi’ndeki Ünye Limanı’nda bakım yapılan gezi teknesinde çalışma esnasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

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Gezi teknesinde yangın; alevler de dumanlar da gökyüzüne ulaştı - Resim: 4

Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

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