Gezi teknesinde yangın; alevler de dumanlar da gökyüzüne ulaştı
Ordu’nun Ünye ilçesinde tersanede bakım yapılan gezi teknesinde yangın çıktı.
Kaynak: İHA
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Ordu’nun Ünye ilçesinde tersanede bakım yapılan gezi teknesinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
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Cevizdere Mahallesi’ndeki Ünye Limanı’nda bakım yapılan gezi teknesinde çalışma esnasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.
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Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
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