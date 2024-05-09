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Ankara Emniyeti'nde 3 kilit isim görevden uzaklaştırıldı

Ankara Emniyeti'nde 3 kilit isim görevden uzaklaştırıldı
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Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı görevlerinden uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı; Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı'nın görevlerinden uzaklaştırıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ankara’daki bir organize suç örgütüyle ilgili sosyal medyada yer alan iddiaların açıklığa kavuşturulabilmesi için İçişleri Bakanlığımızca görevlendirilen Mülkiye Müfettişlerince, soruşturmanın selameti açısından Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı görevlerinden uzaklaştırılmışlardır" denildi.

Etiketler organize suç örgütü EGM Ankara Emniyet Müdürlüğü Görevden Uzaklaştırma
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