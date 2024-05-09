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Türkiye'nin kredi risk primi 4 yılın dibinde

Türkiye'nin kredi risk primi 4 yılın dibinde
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Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 276 baz puanla Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 276 baz puanla Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Etiketler CDS kredi risk primi
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