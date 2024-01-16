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BM'den Gazze uyarısı! ''378 bin kişi felaket düzeyinde açlıkla karşı karşıya''

BM'den Gazze uyarısı! ''378 bin kişi felaket düzeyinde açlıkla karşı karşıya''
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Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Gazze Şeridi'ndeki 2,3 milyon kişiden 378 binin felaket düzeyinde açlıkla karşı karşıya olduğunu duyurdu.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Gazze Şeridi'ndeki 2,3 milyon kişiden 378 binin felaket düzeyinde açlıkla karşı karşıya olduğunu ifade etti.

378 BİN KİŞİ 5'İNCİ AŞAMADA

Söz konusu 378 bin kişinin aşırı gıda eksikliği, açlık ve tükenmişlik anlamına gelen 5’inci aşamada olduğunu belirten OCHA, 939 bin kişinin ise acil durum anlamına gelen 4’üncü seviyede olduğunu aktardı.

Etiketler gazze bm açlık
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