BM'den kutsal kitaplara saldırıya ilişkin ''hukukun ihlali'' kararı
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, kutsal kitaplara yönelik şiddeti uluslararası hukukun ihlali olarak tanıyan karar tasarısını kabul etti.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, kutsal kitaplara yönelik şiddeti uluslararası hukukun ihlali olarak tanıyan karar tasarısını kabul etti.
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