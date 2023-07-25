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BM'den kutsal kitaplara saldırıya ilişkin ''hukukun ihlali'' kararı

BM'den kutsal kitaplara saldırıya ilişkin ''hukukun ihlali'' kararı
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, kutsal kitaplara yönelik şiddeti uluslararası hukukun ihlali olarak tanıyan karar tasarısını kabul etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, kutsal kitaplara yönelik şiddeti uluslararası hukukun ihlali olarak tanıyan karar tasarısını kabul etti.

Etiketler bm kutsal kitaplar ihlal
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