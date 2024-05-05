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Mustafa Sarıgül ''CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olur? sorusuna bu yanıtı verdi

Mustafa Sarıgül ''CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olur? sorusuna bu yanıtı verdi
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CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, 2028'deki seçimde cumhurbaşkanı adayı olarak Genel Başkan Özgür Özel'i işaret etti.

Yerel seçimlerden büyük bir zaferle ayrılan CHP'de 2028 yılı için çıkarılacak cumhurbaşkanı adayının kim olacağına yönelik tartışma biraz erken başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın en iddialı isimler olarak göze çarptığı listeye dikkat çeken bir isim daha dahil oldu.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül TV100 kanalına verdiği röportajda yöneltilen "CHP'nin 2028 cumhurbaşkanı adayı kim olur?" sorusuna iddialı bir yanıt verdi.

"DİKKAT EDİN GELİYOR''

Sarıgül, "Siyaset uzun vadeli bir şeydir. Yarın sabah ne olacağı belli olmaz. Ama şunu söyleyebilirim. Bilgi, beceri, yetenekleriyle daha önce CHP'de Grup Başkanvekilliği yapmış, siyasetin ta gençlik kollarını, ilçe başkanlığı, il başkanlığını çok iyi bilen Özgür Özel genel başkanımıza dikkat edin! Geliyor!" dedi.

 

Etiketler CHP özgür özel mansur yavaş Mustafa Sarıgül
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