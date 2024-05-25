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MetroPOLL araştırdı: İşte en fazla taraftarı olan takım

MetroPOLL araştırdı: İşte en fazla taraftarı olan takım
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MetroPOLL Araştırma, Türkiye'de insanların hangi takımı tuttuklarına ilişkin yaptığı araştırmanın sonuçlarını açıklandı.

MetroPOLL Araştırma şirketi Başkanı Özer Sancar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda son anketi "seçmenlerin tuttuğu takımlar" ifadesiyle duyurdu.

Ankete göre, Galatasaray'ın taraftar oranı 2020'ye göre yüzde 4 artış göstererek, yüzde 28,6 oldu. Fenerbahçe 2020'ye göre yüzde 0,3'lük bir oranla fark göstererek yüzde 25,9'da kaldı. Beşiktaş'ın ise tarafta oranı 2020'ye göre gerileyerek yüzde 11,6'ya düştü. Trabzonspor ise taraftar oranını 2 puan arttırarak yüzde 5.0 oldu.

MetroPOLL Araştırma, Türkiye'de insanların hangi takımı tuttuklarına ilişkin yaptığı araştırmanın sonuçlarını açıklandı.

Etiketler metropoll Metropoll Araştırma anket sonucu taraftar anketi Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş Trabzonspor diğer takım tutmuyorum
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