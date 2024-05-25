MetroPOLL araştırdı: İşte en fazla taraftarı olan takım
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
MetroPOLL Araştırma, Türkiye'de insanların hangi takımı tuttuklarına ilişkin yaptığı araştırmanın sonuçlarını açıklandı.
MetroPOLL Araştırma şirketi Başkanı Özer Sancar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda son anketi "seçmenlerin tuttuğu takımlar" ifadesiyle duyurdu.
Ankete göre, Galatasaray'ın taraftar oranı 2020'ye göre yüzde 4 artış göstererek, yüzde 28,6 oldu. Fenerbahçe 2020'ye göre yüzde 0,3'lük bir oranla fark göstererek yüzde 25,9'da kaldı. Beşiktaş'ın ise tarafta oranı 2020'ye göre gerileyerek yüzde 11,6'ya düştü. Trabzonspor ise taraftar oranını 2 puan arttırarak yüzde 5.0 oldu.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol