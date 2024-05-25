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Çalışan anneler dikkat: Doğum izni süresi değişiyor

Çalışan anneler dikkat: Doğum izni süresi değişiyor
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İktidardan çalışan kadınlar için güzel bir haber geldi. Doğum yapan annelere verilen doğum izni süreleri uzatılıyor.

Son yıllarda tehlike çanlarının çaldığı nüfus konusunu hükümet mercek altına aldı. Tolere edilebilir durumdan çıkan nüfus problemine çözüm aranıyor. Nüfusun erimesi konusu, AKP'nin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında da tartışılıp çözüm önerileri sunuldu.

Çalışan kadınların çocuk yapma konusundaki endişe ve talepleri değerlendirildi. Kadınların hem kariyer hem de çocuk yapmaları için hükümetin gerekli destekleri verip adım atması kararlaştırıldı.

Doğum izni süresi artırılacak

Yarı zamanlı çalışmaya imkân sağlanacak

Evden çalışma modeli uygulanacak

Anneler esnek çalışmadan yararlanacak

Annelerin kıdem boşlukları bütçeden tamamlanacak

Kadın çalışanların çocuk planlarını ertelediklerinin ya da çocuk yapmaktan vazgeçtiklerinin altını çizen bir MKYK üyesi, özellikle doğum sonrası izinlerle ilgili kadınların talebini dile getirdi.

Üye, konu ile ilgili şunları söyledi: "4 aylık doğum izni çok az, kadınların çocukları 5-6 yaşına gelene kadar yarı çalışma / evden çalışma ile desteklenmeleri ve bu duruma kaynak ayrılması gerekiyor. 1 yıllık izin seçeneği ile 2-3 yıllık uzaktan çalışma imkânı gündeme getirilmeli ve adım atılmalı."

Talepler üzerine söz alan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, atılacak her adımı yüzde 100 desteklediklerini ifade etti.

"Maliye olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız" diyen Bakan Şimşek, "Özel sektör de sürece dâhil edilmeli. Kaynak aktarımı konusunda problem olmaz. Özel sektörü destekleriz, kıdem tazminatına tanımlamaları için gereken desteği veririz" diye konuştu.

Bakan Şimşek öte yandan yaşlı nüfus ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Son 20 yılda yaşlı nüfusun genel nüfusa oranı yüzde 10'lara kadar yaklaştı. 65 yıl öncesinde bu oran yüzde 3.5'ti. Hükümet olarak tehlikenin farkındayız" dedi.

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