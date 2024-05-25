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THY uçağında türbülans kabusu: Kabin memurunun beli kırıldı

THY uçağında türbülans kabusu: Kabin memurunun beli kırıldı
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Türk Hava Yolları'na ait İstanbul-İzmir yolcu uçağının girdiği türbülans sırasında servis yapan bir kadın kabin memurunun bel kemiği kırıldı.

Dün TK2320 sefer sayısıyla İstanbul-İzmir seferini yapan Türk Hava Yolları'na ait Airbus A320 tipi uçak türbülansa girdi. 150 metre düşüş yaşayan uçakta şiddetli sarsıntı bir kabin memurunun ciddi şekilde yaralanmasına neden oldu.

AirportHaber'in edindiği bilgiye göre ikram servisinin bittiği anda pilot türbülans bilgilendirmesi yaparak kemerlerin bağlanması uyarısını yaptı.

Bu sırada türbülansa giren uçak ani irtifa kaybı yaşadığı anda henüz 2 aylık kabin memuru olan G., uçağın tavanına yükselerek sırt üstü yere düştü. Genç kabin memurunun belindeki L kemiklerinden biri kırıldı.

İzmir'e inen uçağın yaralı kabin memuru hemen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Türbülans anında yolcuların büyük korku yaşadığı bildirildi.

Etiketler türbülans kabin memuru kadın kabin memuru beli kırıldı bel kemiği kırıldı
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