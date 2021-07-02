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Boeing 737 tipi kargo uçağı okyanusa düştü

Boeing 737 tipi kargo uçağı okyanusa düştü

ABD'de Boeing 737 tipi bir kargo uçağının okyanusa düştüğü bildirildi.

CNBC'nin aktardığına göre, içinde iki kişi bulunan bir Boeing 737 kargo uçağı, motor arızası yaşadıktan sonra Honolulu açıklarında suya düştü.

Haberde kazanın ciddiyetinin belirsiz olduğunu belirtilirken, Boeing hisselerinin erken işlemlerde yüzde 2 düşüş yaşadığı kaydedildi.

Ardından Federal Havacılık İdaresi, bunun denize acil iniş olduğunu ve uçağın içindeki 2 kişinin ABD Sahil Güvenliği tarafından kurtarıldığını açıkladı.

Kalaeloa Havaalanı'nın 2 mil açığında meydana gelen kazaya ABD Sahil Güvenliği bir tekne, helikopter ve C-130 uçağıyla müdahale etti. Honolulu İtfaiyesi ekipleri de kaza yerine gitti.

Etiketler abd boeing
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