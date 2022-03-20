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Böyle aldatma görülmedi! Arabanın içinde karısını evsiz adamla bastı!

Böyle aldatma görülmedi! Arabanın içinde karısını evsiz adamla bastı!

Brezilya'nın Planaltina kentinde yaşayan dövüş antrenörü Eduardo Alves, bir anda ortadan kaybolan karısını aramaya çıktığında park halindeki arabasının sallandığını gördü. Arabanının içinde karısıyla, evsiz bir adamı cinsel ilişkiye girerken yakalayan Alves, adamı öldüresiye dövdü.

Brezilya'nın Planaltina kentine bağlı Jardim Roriz Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olaya göre dövüş antrenörü Eduardo Alves, evinde bir süre bulamadığı karısını aramak için dışarı çıktı.

ARABASINI SALLANIRKEN GÖRDÜ
Arabasında bir gariplik olduğunu fark eden Alves, hemen aracına doğru koştu. Bu sırada karısını gören Alves, yanında da bir adam olduğunu fark etti. Adamın önce karısına tecavüz ettiğini düşünen Alves, daha sonra durumu anlamasıyla birlikte evsiz adamı hastanelik etti.

"BANA BİR MESAJ GELDİ"
Üzerini giydikten sonra arabadan inen ve kocasını durdurmaya çalışan kadın, evsiz adamın hastanelik olmasına engel olamadı. Federal Bölge Sivil Polisi olayla ilgili soruşturma başlatırken, kadının yakın bir arkadaşına "Evsiz adama yardım etmem konusunda bana bir mesaj geldi, bu yüzden yaptım" dediği iddia edildi.

Etiketler brezilya aldatma
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