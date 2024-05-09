Kamuya 57 bin personel alımı yapılacak

Kamuda iş fırsatı arayanlara müjde. Aralarında 2 Bakanlığın da yer aldığı 20 kamu kurumu 57 bin 191 personel alımı yapacağını duyurdu.

OGM, Sağlık Bakanlığı, Eti Maden, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, TÜRKŞEKER, TÜBİTAK, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik Ve Spor Bakanlığı, Kayseri Üniversitesi, , Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, DAP, Hitit Üniversitesi, TİKA Mersin Üniversitesi ve MEB personel alımı ilanları Resmi Gazete'de duyuruldu.

Sağlık Bakanlığı

2024 yılı sonuna kadar 36 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilmesi için personel alımı yapılacak.

Resmi Gazete'de açıklanan karara göre; eleman temininde güçlük çekilen pozisyonlarda ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için 36 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılacak. Alınan karar ile beraber 2024 yılı sonuna kadar 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip ve 32 bin 464 uzman tabip olmak üzere toplamda 36 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılacak.

Orman Genel Müdürlüğü

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) taşra teşkilatlarında görev almak üzere sözlü ve uygulamalı sınavla sözleşmeli personel pozisyonunda 26 adet orman muhafaza memuru ve 20 adet orman mühendisi alacağını açıkladı.

Bu iki memur alımı için başvuru tarihi 29 Nisan olarak belirlendi. Başvurular 9 Mayıs tarihine kadar devam edecek.

Eti Maden

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 2024 yılında sürekli işçi ve memur istihdamı yapmak üzere İŞKUR ve ÖSYM üzerinden personel alımı yapacak. Eskişehir'deki Kırka Bor İşletme Müdürlüğü'ne 162, Balıkesir'deki Bigadiç ve Bandırma İşletme Müdürlüğü'ne de 56 kişi olmak üzere 218 personel alımı gerçekleştirilecek.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu

Kişisel Verileri Koruma Kurumunda Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 8. ve 9. dereceli kadrolarda görev almak üzere 15 Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcısı kadrosu için, 2022 ve 2023 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre, 23 Haziran 2024 tarihinde yazılı sınav gerçekleştirilerek 15 uzman yardımcısı alınacak. 6 Mayıs 2024 tarihinde başlayacak başvurular 24 Mayıs 2024 tarihinde bitecek.

Türkşeker

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker) bünyesindeki fabrikalarda görev almak üzere 390 sürekli işçi alımı yapacaklarını duyurdu.

Açıklanan pozisyonlar ise, 80 mekatronik bakım onarım, 51 endüstriyel otomasyon, 65 elekrik, 40 mekaniker buhar kazanları, 31'er bilgisayarlı makine ve metal teknolojisi, 33 makine bakım ve onarım, , 12 montaj-kaynak işçisi, 15 makine teknisyeni, 10 iş makineleri operatörü, 3'er torna-freze ve CNC işçisi, 9 talaşlı imalat teknisyeni, döküm teknisyeni ve vinç operatörü, kimya teknisyeni, birer kalite kontrol işçisi, makine-montaj işçisi ve tır şoförü alınacak.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığında görev almak üzere, tam sözlü ve uygulamalı sınavla Kıdemli CBS Yazılım Geliştirme Uzmanı, Yazılım Mimarı, CBC yazılım geliştirme uzmanı, Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı, Yazılım Geliştirme Uzmanı pozisyonları için 11 sözleşmeli bilişim personeli istihdam edecek.

Başvurular 6 Mayıs 2024 tarihinde başlayıp 10 Mayıs 2024 tarihinde bitecek.

TÜBİTAK

TÜBİTAK, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) bünyesinde, Ankara ve Kocaeli illerinde görev almak üzere 236 araştırmacı ve teknik ve destek personeli alımı gerçekleştirecek.

Başvurular, 13 Mayıs tarihine kadar TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi https://kariyer.tubitak.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek.

Başvurular için gerekli koşullar ve alım sürecini TÜBİTAK, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve İŞKUR'un internet sayfalarından takip edebileceksiniz.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, merkez teşkilatında görev almak üzere 45 sözleşmeli bilişim personeli alacağını açıkladı.

Resmi Gazete'de duyurulan ilana göre, sözlü, uygulamalı yöntem ile 4 yazlım mimarı, 5 kıdemli yazılım uzmanı,1 kurumsal veri mimarı, 2 kıdemli sistem uzmanı, 2 kıdemli siber güvenlik uzmanı, 2 kıdemli ağ uzmanı, 1 kıdemli veritabanı uzmanı, 1 kıdemli CBC yazılım uzmanı, 2 kıdemli iş analisti, 1 kıdemli devops uzmanı, 7 kıdemli yazılım uzamı, 8 iş analisti, 3 devops uzmanı, 1 CBS yazılım uzmanı, 2 CBC yazılım uzmanı, 1 bilgi güvenliği uzmanı, 1 ağ uzmanı ve 1 veri merkezi uzmanı olmak üzere toplamda 45 sözleşmeli bilişim personeli istihdam edecek.



Başvurular, 24 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında e-Devlet uygulamasından, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı-Kariyer Kapısı ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr linki üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Sözleşmeli Bilişim Personeli alımı ile ilgili tüm bilgiler ve duyurular, ilan ve bilgilendirmeler Bakanlığın resmi internet sayfaları www.aile.gov.tr, www.aile.gov.tr/pgm veya Kariyer Kapısı üzerinden açıklanacak.