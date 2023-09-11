Çin vizesinde şartlar değişti
Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong İstanbul'da turizm acentası temsilcileri ile bir araya geldi.
Çin kuşak ve yol inisiyatifinin 10. yıldönümünde İstanbul'da düzenlenen toplantıda,,vize kolaylığı gündemdeydi.
Çin, pandemi sürecinde, PCR testi ve gümrük giriş çıkış beyan formu zorunluluğunu kaldırdı.
Bundan sonra, Ankara'da kabul edilen vize başvuruları artık İstanbul'dan da yapılabilecek.
Başkonsolos Xiaodong iyi bir vize hizmeti sunarak, ikili temasların güçlenmesini istediklerini ifade etti.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol