Cumhurbaşkanlığı'ndan The Economist'in Erdoğan kapağına tepki

İngiltere merkezli The Economist dergisi, 21 Ocak tarihli sayısında AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili özel bir dosya hazırladı.

"Türkiye diktatörlüğün eşiğinde: Erdoğan'ın İmparatorluğu üzerine özel bir rapor" başlıklı dosya, Twitter'dan "Kusurlu bir demokrasi tam gelişmiş bir otokrasiye dönüşebilir. Türkiye, giderek istikrarsızlaşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetiminde felaketin eşiğinde" ifadeleriyle paylaşıldı.

Derginin kapağındaki Eiko Ojala illüstrasyonda Türk bayrağındaki hilale Erdoğan'ın silueti yansıtıldı.

A flawed democracy could tip into full-­blown autocracy. Turkey is on the brink of disaster under its increasingly erratic president, Recep Tayyip Erdogan https://t.co/gfekLyEQH5 pic.twitter.com/vJpDB1pgUQ