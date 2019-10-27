DAEŞ lideri Bağdadi öldürüldü iddiası

Reuters haber ajansına konuşan ABD'li bir yetkili Amerikan Kuvvetleri'nin Ebu Bekir el Bağdadi'ye yönelik bir operasyon gerçekleştirdiğini söyledi. Ancak operasyonun yeri ve detaylarını açıklamadı.

Newsweek Dergisi'nin internet sitesine konuşan ABD Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkili, Amerikan helikopterlerinin İdlib'in kuzey doğusunda uçtuğunu ve özel bir operasyon yaptığını söyledi. Ancak hedefteki ismin kim olduğuyla ilgili bilgi vermedi. Yine newsweek'e konuşan bir başka Amerikalı askeri yetkili ise operasyonu doğruladı ve Bağdadi'nin operasyon sonucunda öldürüldüğünü ifade etti.

Haberde ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un öldürülen kişinin çok yüksek ihtimalle Bağdadi olduğunu ancak bunun henüz doğrulanmadığını Beyaz Saray'a ilettiği kaydedildi.

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