Damarına sihirli mantar enjekte etti, vücudunda mantar yetişti

Journal of the Academy of Consultation-Liaison Psychiatry'de yayımlanan rapora göre 30 yaşındaki adamın tip 1 bipolar bozukluktan mustarip olduğu belirtildi.

Uzun süredir ilaçlarını almayan kişinin, geçirdiği manik ve depresif dönemlerin olumsuz etkilerini azaltmak için opioid kullandığı belirtildi. Fakat zamanla opioide bağımlı hale gelen kişinin, bunu yerine kullanabileceği alternatif maddeleri araştırdığı ifade edildi.



Psilosibin maddesinin, depresyon ve kaygı bozukluklarının tedavisinde işe yarayabileceğine dair bilgilere ulaşan adam, bu maddenin bulunduğu, yaygın olarak sihirli mantar diye bilinen halüsinojen içerikli bitkilerden aldı.

Öte yandan rapordaki söz konusu kişi, mantarları önce suda kaynatıp çıkan sıvıyı pamuklu kulak çubuğuyla damıtarak doğrudan vücuduna enjekte etmişti.

Birkaç gün sonra halsizleşen adam hızla kötüleşerek ishal, mide bulantısı ve sarılık gibi belirtiler göstermeye başladı. Ailesinin acil servise götürdüğü kişinin böbreklerinin çalışmadığı ve organlarının işlevlerini kaybetmeye başladığı tespit edildi.

Kan örneğinin sonuçlarında adamın vücudunda mantarlar yetişmeye başladığını fark eden doktorlarsa şaşkına uğradı.



Antibiyotik ve mantar tedavisinde kullanılan antifungal ilaçlarla 22 gün boyunca hastanede tedavi edilen kişi iyileşerek taburcu edildi. İlaç tedavisine devam edilmesi şartıyla hastane tarafından eve gönderildi.