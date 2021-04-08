Darbe karşıtı ünlülere operasyon: Fenomen gözaltında!

Myanmar'da ordu, darbe karşıtı açıklamalar yapan ünlü isimleri hedef tahtasına oturttu. Myanmar ve Tayland'da tanınan ünlü model Paing Takhon, şafak vaktinde annesinin evinde gözaltına alındı.

Darbe karşıtı gösterilerin ve ordu şiddetinin devam ettiği Myanmar'da, güvenlik güçlerinin yeni hedefi ünlüler oldu. Myanmar ordusunun darbe karşıtı eylemlere katılan ve açıklamalar yapan birçok ünlü ismi aradığı belirtilirken, ülkenin dünyaca tanınmış modellerinden Paing Takhon evinden gözaltına alındı. Sosyal medyada binlerce takipçisi olan Paing Takhon'un, darbe karşıtı paylaşımları nedeniyle tutuklandığı belirtiliyor.

'SEKİZ KAMYONLA 50 ASKER GELDİ'

The Guardian gazetesinin yerel medyadan aktardığı habere göre, ülkenin en tanınmış isimlerinden biri olan 24 yaşındaki Paing Takhon bugün sabaha karşı 4.30'da annesinin Yangon'daki evinde gözaltına alındı. Evin kapısına, yaklaşık 50 polis ve askeri taşıyan sekiz kamyonun geldiği belirtildi.

Paing Takhon'un kız kardeşiyse, Reuters'a yaptığı açıklamada ağabeyinin sağlık durumunun iyi olmadığını, sıtmaya yakalandığını ve kalp sorunları yaşadığını söyledi.

Yerel medyaya göre Paing Takhon, 'korkuya yol açtığı' ve 'yalan haber yaydığı' iddia edilen açıklamaları suç sayan ve üç yıla kadar hapis cezası öngören bir yasa maddesinden suçlanıyor. Paing Takhon, ülkenin devrik lideri Aung San Suu Kyi'ye destek açıklamaları yapmış ve darbeyi kınamıştı.

Ünlü modelin sosyal medya hesaplarının da kapatıldığı görüldü. Ancak hesapları kimin kapattığı henüz bilinmiyor. Paing Takhon'un nereye götürüldüğü de açıklanmadı.

GÜZELLİK YAZARI DA GÖZALTINDA

Myanmar ordusu son günlerde televizyon ve devlet yayın organları üzerinden darbe karşıtı popüler kişilerin isim ve fotoğraflarını yayımlıyor. Bu 'arananlar listeleri' nedeniyle 100'den fazla tanınmış ismin saklandığı belirtiliyor. Ülkenin güzellik konularında popüler olan blog yazarlarından Win Min Than'ın da dün, annesiyle birlikte kaldığı bir otelde güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı iddia ediliyor.

Birmanya Siyasi Tutuklulara Yardım Birliği'nin verilerine göre, şu an ülkede aralarında siyasetçi, doktor, oyuncu ve sosyal medyadan tanınan isimlerin bulunduğu yaklaşık 2 bin 750 kişi gözaltında. Bu kişilerin birçoğunun nerede tutulduğu da bilinmiyor.

Darbe karşıtı eylemciler ise bugün, ordu tarafından öldürülen yaklaşık 600 protestocu için yeni bir eylem başlattı. Ayakkabılara çiçeklerin yerleştirileceği eylemde, "Her bir adımda bir çiçek açar" sloganı kullanılacak. Reuters ajansıysa, son eylemlerde en az 11 protestocunun daha ordu tarafından öldürüldüğünü duyurdu.