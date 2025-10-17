Dev tahıl silosu iskambil kartı kulesi gibi çöktü
ABD'de dev bir tahıl silosu çökerek bir anda yerle bir oldu. Panik anları kameraya saniye saniye yansıdı.
ABD'nin Illinois eyaletine bağlı Chicago'nun güneyindeki Martinton köyünde soya fasulyesiyle dolu bir tahıl silosu çöktü.
O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansırken, işçiler panikle kaçıştı.
Yaralanma veya can kaybı olmamasıyla facianın eşiğinden dönüldü.
Enkazın elektrik hattının üzerine düşmesi sonucu tahıl tesisinde ve köyde elektrik kesintisi yaşandı.
