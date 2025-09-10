  1. Anasayfa
Dikkat çeken iddia: Hamas heyetini Türkiye'nin uyarısı kurtardı
İsrail ordusunun Katar'da Hamas yetkililerini hedef aldığı saldırının yankıları sürerken dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Wall Street Journal, Türkiye ve Mısır’ın haftalar önce Hamas’ı hedef alınabilecekleri konusunda uyardığını yazdı.

İsrail’in Katar’ın başkenti Doha’da Hamas’ın siyasi liderliğini hedef alan saldırısı gündemdeki yerini koruyor. Wall Street Journal (WSJ), saldırıya dair dikkat çeken yeni ayrıntılar paylaştı.

İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait 10 savaş uçağının, Katar hava sahası dışından uzun menzilli füzelerle operasyonu gerçekleştirdiği bildirildi. Bu süreçte Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin hava sahalarının ihlal edilmediği ifade edildi.

ABD son dakikada haberdar edildi

WSJ’ye konuşan Amerikalı yetkililer, İsrail’in saldırıdan yalnızca dakikalar önce Washington’u bilgilendirdiğini, ancak hedefin net olarak açıklanmadığını söyledi. Saldırının, müzakerelere ev sahipliği yapan Katar’da gerçekleşmesi, uluslararası alanda tepkiyi büyüttü.

Türkiye ve Mısır önceden uyardı

Gazetenin haberine göre, Türkiye ve Mısır, Hamas’ın Doha’daki üst düzey isimlerini haftalar önce olası bir saldırıya karşı uyardı. İddiaya göre, Türkiye ve Mısır'ın uyarıları sayesinde Hamas diplomatik heyetinin en önemli üyeleri saldırıdan sağ kurtuldu.

Hamas siyasi bürosunun üst düzey üyeleri Türkiye ve Mısır'da bulunuyor. Bu durum, İsrail'in Türkiye'yle ilgili olarak en büyük şikayetlerinden biri olarak dikkat çekiyor.

