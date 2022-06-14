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Dışişleri'nden seyahat uyarısı açıklaması

Dışişleri'nden seyahat uyarısı açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, İsrail'in Türkiye'deki vatandaşlarına yönelik seyahat uyarısında bulunmasına ilişkin ''İlgili makamlarımızca, terörle mücadeleye ilişkin iş birliği mekanizmalarımız çerçevesinde, gerekli her türlü güvenlik tedbiri alınmaktadır'' dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, İsrail'in Türkiye'deki vatandaşlarına yönelik seyahat uyarıları yayımlama hakkında açıklamada bulundu. 

Bilgiç, son günlerde İsrail'in Türkiye’deki vatandaşlarına yönelik seyahat uyarıları yayımladıklarının görüldüğünü hatırlatarak "Söz konusu uyarıların, farklı uluslararası gelişmelerle ve saiklerle bağlantılı olduğu düşünülmektedir. Esasen ilgili makamlarımızca, terörle mücadeleye ilişkin iş birliği mekanizmalarımız çerçevesinde, gerekli her türlü güvenlik tedbiri alınmaktadır" ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin güvenli bir ülke olduğu ve terörle en etkili şekilde, yurt içi ve sınır ötesi operasyonlarla mücadele etmeyi sürdürdüğünü vurgulayan Bilgiç, terörle mücadelede elde edilen başarılı sonuçların açıkça görüldüğünü kaydetti.

Bilgiç, şöyle devam etti:

"Bu bağlamda, ülkemiz terörle mücadelesini terör örgütleri arasında ayrım yapmadan sürdürürken, uluslararası toplumun güvenliğine de katkı sağlamaktadır. Nitekim bu husus uluslararası toplum tarafından bilinmekte ve takdir edilmektedir."

İSRAİL UYARIDA BULUNMUŞTU

Geçtiğimiz gün İSrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, "Tatile giden İsraillilere yönelik halihazırda gerçek bir tehdit var. Bu herkesin başına gelebilir" diyerek İsrail vatandaşlarının kaçırılabileceğini ya da öldürülebileceğini söylemişti. 

Lapid, İsraillilere hitaben "İstanbul'a seyahat planlıyorsanız iptal edin" demiş, Türkiye'de bulunan vatandaşlarından da geri dönmelerini istemişti. 

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Etiketler israil türkiye seyahat uyarısı dışişleri bakanlığı
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