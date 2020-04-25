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  3. 25 Nisan 2020 15:00

DSÖ'den koronavirüs açıklaması: Henüz bir kanıt yok

Dünya Sağlık Örgütü, iyileşenlerin yeniden hastalık geçirmeyeceğine dair henüz bir kanıtın olmadığını açıkladı.

DSÖ'den koronavirüs açıklaması: Henüz bir kanıt yok
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Şili'nin geçen hafta başlattığı 'bağışıklık pasaportu' uygulamasına Dünya Sağlık Örgütü'nden bir açıklama geldi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), COVID-19'dan iyileşen ve antikorları olan kişilerin ikinci bir koronavirüs enfeksiyonundan korunduğuna dair “kanıt yok” olduğunu söyledi.

DSÖ, açıklamasında, enfekte olmuş kişilere “dokunulmazlık pasaportları” veya “risksiz sertifikalar” çıkarmaya karşı uyardı ve uygulamanın standart tavsiyeleri görmezden gelebileceği için yayılma riskini artırabileceğini vurguladı.

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