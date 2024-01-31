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Dünya bu evliliği konuşuyor: Kendisi 103 karısı 49 yaşında

Dünya bu evliliği konuşuyor: Kendisi 103 karısı 49 yaşında
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Hindistan'da yaşayan 103 yaşındaki Habib Nazar, 49 yaşındaki kadınla evlenerek sosyal medyada gündem oldu.

Hindistan'da 103 yaşındaki bir adam neredeyse kendisinin yarısı yaşında bir kadınla evlenerek viral oldu.

Habib Nazar, Bhopal'ın Itwara bölgesinde düzenlenen İslami bir düğün töreniyle 49 yaşındaki Firoz Jahan'la dünya evine girdi.

Bu düğün, töreni kaydeden bir videonun sosyal medyada yayılmasının ardından ortaya çıktı.

Nazar'ın ikinci eşi vefat etmiş ve kendisini yalnız hissettiği için üçüncü kez evlenmeye karar vermişti.

Gazetecilere konuşan Nazar şunları söyledi:

Ben 103 yaşındayım ve eşim 49 yaşında. İlk kez Nashik'te evlenmiştim.
O vefat ettikten sonra tekrar evlenmek için Lucknow'a gittim. İkinci eşim de bu dünyadan ayrıldı. Kendimi yalnız hissediyordum. Bu yüzden tekrar evlendim.

Çift geçen yıldan beri evli olmasına rağmen düğünleri bu ay viral oldu. Videoda, Nazar ve eşi törenlerinin ardından evlerine dönerken görülüyor.

Videoda, kameranın arkasındaki bir kişinin çifti "Kisi cheez ki kami nahi hai. Kami hamare dilon mein hai" diye tebrik ettiği duyuluyor. Bu da "Hiçbir şeyin eksikliğini hissetmiyorum. Sadece yalnızlık hissediyorum" anlamına geliyor.

NDTV, Nazar'ın ilk evliliğinin Maharashtra'nın Nashik kentinde, ikinci evliliğinin de Uttar Pradeş'in Lucknow kentinde yapıldığını bildirdi.

Jahan da ilk eşinin vefatından sonra bu ikinci evliliğini yaptı. İddiaya göre Nazar'ın ona bakacak başka kimsesi olmadığı için evlenmeyi kabul etmiş.

Jahan, Nazar'la evlenme kararıyla ilgili şunları ekledi:

Kocam kesinlikle iyi ve hiçbir tıbbi sorunu yok.

Independent Türkçe

Etiketler kadın adam evlilik 103 yaş hindistan
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