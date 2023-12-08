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Dünyanın en zengin 25 ailesi açıklandı

Dünyanın en zengin 25 ailesi açıklandı
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Bloomberg, dünyanın en zengin ailelerini derledi. Listenin ilk sırasında artık yeni bir 'hanedanlık' var.

İşte Bloomberg'in açıkladığı dünyanın en zengin aileleri listesi:

1. NAHYAN AİLESİ

Şirket: Kraliyet Ailesi
Sektör: Sanayi
Ülke: Birleşik Arap Emirliği
Varlık: 305 milyar dolar  
Nesil: 3 

2. WALTON AİLESİ 

Şirket: Walmart 
Sektör: Perakende 
Ülke: ABD
Varlık: 259,7 milyar dolar
Nesil: 3

3. HERMES AİLESİ

Şirket: Hermes
Sektör: Lüks marka
Ülke: Fransa 
Varlık: 150,9 milyar dolar 
Nesil:6

4. MARS AİLESİ

Şirket: Mars 
Sektör: Şekerleme
Ülke: ABD 
Varlık: 141,9 milyar dolar
Nesil: 5

5. EL SANİ AİLESİ

Şirket: Kraliyet ailesi
Sektör: Sanayi
Ülke: Katar
Varlık: 133 milyar dolar
Nesil: 8

6. KOCH AİLESİ

Şirket: Koch
Sektör: Sanayi
Ülke: ABD
Varlık: 127,3 milyar dolar
Nesil: 3

7. SUUD AİLESİ

Şirket: Kraliyet ailesi
Sektör: Sanayi
Ülke: Suudi Arabistan
Varlık: 112 milyar dolar
Nesil: 3

8. AMBANİ AİLESİ

Şirket: Reliance
Sektör: Sanayi
Ülke: Hindistan
Varlık: 89,9 milyar dolar
Nesil: 3

9.  WERTHEİMER AİLESİ

Şirket: Chanel
Sektör: Lüks marka
Ülke: Fransa 
Varlık: 89,6 milyar dolar
Nesil: 3

10. REUTERS AİLESİ

Şirket: Thomson Reuters
Sektör: Medya
Ülke: Kanada
Varlık: 71,1 milyar dolar
Nesil: 3

11. CARGİLL, MACMİLLAN AİLESİ

Şirket: Cargill
Sektör: Sanayi
Ülke: ABD
Varlık: 63,3 milyar dolar  
Nesil: 7

12. JOHNSON AİLESİ

Şirket: Fidelity Investments
Sektör:Finans
Ülke: ABD
Varlık: 55,7 milyar dolar
Nesil: 3

13. BOEHRİNGER, VON BAUMBACH AİLESİ

Şirket: Boehringer Ingelheim
Sektör: İlaç
Ülke: Almanya
Varlık: 51,3 milyar dolar
Nesil: 4

14. QUANDT AİLESİ

Şirket: BMW
Sektör: Otomotiv
Ülke: Almanya
Varlık: 49,4 milyar dolar 
Nesil: 4

15. ALBRECHT AİLESİ

Şirket: Aldi
Sektör: Perakende 
Ülke: Almanya
Varlık: 48,4 milyar dolar
Nesil: 3

16. PRİTZKER AİLESİ

Şirket: Hyatt Hotels
Sektör: Otel
Ülke: ABD
Varlık: 46,5  
Nesil: 4

17. HOFFMANN, OERİ AİLESİ

Şirket: Roche
Sektör: İlaç
Ülke: İsviçre
Varlık: 44,8 milyar dolar
Nesil: 5

18. VAN DAMME, DE SPOELBERCH, DE MEVİUS AİLESİ

Şirket: Anheuser- Busch Inbev
Sektör: İçecek
Ülke: Belçika
Varlık: 43,5 milyar dolar
Nesil: 5

19. HARTONO AİLESİ

Şirket: Djarum Grup
Sektör: Finans
Ülke: Endonezya
Varlık: 42,1 milyar dolar
Nesil:3

20. DASSAULT AİLESİ

Şirket: Dassault Systemes
Sektör: Yazılım
Ülke: Fransa
Varlık: 39,2 milyar dolar
Nesil: 4

21. COX AİLESİ 

Şirket: Cox Girişim
Sektör: İletişim, otomotiv
Ülke: ABD
Varlık: 36 milyar dolar
Nesil: 4

22. MULLİEZ AİLESİ

Şirket: Auchan
Sektör: Perakende
Ülke: Fransa
Varlık: 34,3 milyar dolar
Nesil: 4

23. FERRERO AİLESİ

Şirket: Ferrero
Sektör: Şekerleme
Ülke: İtalya
Varlık: 33,5 milyar dolar
Nesil: 3

24. KWOK AİLESİ 

Şirket: Sun Hung Kai Gayrimenkül
Sektör: Gayrimenkul
Ülke: Hong Kong
Varlık: 32,5 milyar dolar
Nesil: 3

25. DUNCAN AİLESİ

Şirket: Enterprise Products Partners 
Sektör: Sanayi 
Ülke: ABD
Varlık: 32 milyar dolar 
Nesil: 2

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