Dünyanın en zengin 25 ailesi açıklandı

Bloomberg, dünyanın en zengin ailelerini derledi. Listenin ilk sırasında artık yeni bir 'hanedanlık' var.

İşte Bloomberg'in açıkladığı dünyanın en zengin aileleri listesi: 1. NAHYAN AİLESİ Şirket: Kraliyet Ailesi

Sektör: Sanayi

Ülke: Birleşik Arap Emirliği

Varlık: 305 milyar dolar

Nesil: 3 2. WALTON AİLESİ Şirket: Walmart

Sektör: Perakende

Ülke: ABD

Varlık: 259,7 milyar dolar

Nesil: 3



3. HERMES AİLESİ Şirket: Hermes

Sektör: Lüks marka

Ülke: Fransa

Varlık: 150,9 milyar dolar

Nesil:6



4. MARS AİLESİ Şirket: Mars

Sektör: Şekerleme

Ülke: ABD

Varlık: 141,9 milyar dolar

Nesil: 5 5. EL SANİ AİLESİ Şirket: Kraliyet ailesi

Sektör: Sanayi

Ülke: Katar

Varlık: 133 milyar dolar

Nesil: 8 6. KOCH AİLESİ Şirket: Koch

Sektör: Sanayi

Ülke: ABD

Varlık: 127,3 milyar dolar

Nesil: 3



7. SUUD AİLESİ Şirket: Kraliyet ailesi

Sektör: Sanayi

Ülke: Suudi Arabistan

Varlık: 112 milyar dolar

Nesil: 3 8. AMBANİ AİLESİ Şirket: Reliance

Sektör: Sanayi

Ülke: Hindistan

Varlık: 89,9 milyar dolar

Nesil: 3 9. WERTHEİMER AİLESİ Şirket: Chanel

Sektör: Lüks marka

Ülke: Fransa

Varlık: 89,6 milyar dolar

Nesil: 3



10. REUTERS AİLESİ Şirket: Thomson Reuters

Sektör: Medya

Ülke: Kanada

Varlık: 71,1 milyar dolar

Nesil: 3 11. CARGİLL, MACMİLLAN AİLESİ Şirket: Cargill

Sektör: Sanayi

Ülke: ABD

Varlık: 63,3 milyar dolar

Nesil: 7 12. JOHNSON AİLESİ Şirket: Fidelity Investments

Sektör:Finans

Ülke: ABD

Varlık: 55,7 milyar dolar

Nesil: 3 13. BOEHRİNGER, VON BAUMBACH AİLESİ Şirket: Boehringer Ingelheim

Sektör: İlaç

Ülke: Almanya

Varlık: 51,3 milyar dolar

Nesil: 4 14. QUANDT AİLESİ Şirket: BMW

Sektör: Otomotiv

Ülke: Almanya

Varlık: 49,4 milyar dolar

Nesil: 4 15. ALBRECHT AİLESİ Şirket: Aldi

Sektör: Perakende

Ülke: Almanya

Varlık: 48,4 milyar dolar

Nesil: 3 16. PRİTZKER AİLESİ Şirket: Hyatt Hotels

Sektör: Otel

Ülke: ABD

Varlık: 46,5

Nesil: 4 17. HOFFMANN, OERİ AİLESİ Şirket: Roche

Sektör: İlaç

Ülke: İsviçre

Varlık: 44,8 milyar dolar

Nesil: 5 18. VAN DAMME, DE SPOELBERCH, DE MEVİUS AİLESİ Şirket: Anheuser- Busch Inbev

Sektör: İçecek

Ülke: Belçika

Varlık: 43,5 milyar dolar

Nesil: 5 19. HARTONO AİLESİ Şirket: Djarum Grup

Sektör: Finans

Ülke: Endonezya

Varlık: 42,1 milyar dolar

Nesil:3 20. DASSAULT AİLESİ Şirket: Dassault Systemes

Sektör: Yazılım

Ülke: Fransa

Varlık: 39,2 milyar dolar

Nesil: 4 21. COX AİLESİ Şirket: Cox Girişim

Sektör: İletişim, otomotiv

Ülke: ABD

Varlık: 36 milyar dolar

Nesil: 4 22. MULLİEZ AİLESİ Şirket: Auchan

Sektör: Perakende

Ülke: Fransa

Varlık: 34,3 milyar dolar

Nesil: 4 23. FERRERO AİLESİ Şirket: Ferrero

Sektör: Şekerleme

Ülke: İtalya

Varlık: 33,5 milyar dolar

Nesil: 3 24. KWOK AİLESİ Şirket: Sun Hung Kai Gayrimenkül

Sektör: Gayrimenkul

Ülke: Hong Kong

Varlık: 32,5 milyar dolar

Nesil: 3 25. DUNCAN AİLESİ Şirket: Enterprise Products Partners

Sektör: Sanayi

Ülke: ABD

Varlık: 32 milyar dolar

Nesil: 2